Toulouse: un animateur mis en examen après la découverte de centaines de photos d'enfants nus

Un homme de 28 ans, animateur en centre aéré près de Toulouse, a été mis en examen ce mercredi. Il a été retrouvé dans son téléphone près de 300 photos à caractère pédopornographique qu'il avait prises lui-même.

Près de 300 photos et vidéos d’enfants nus ont été trouvées dans le téléphone d’un animateur d’un centre aéré de Toulouse. Des photos et vidéos qu'il a prises lui-même lorsqu'il accompagnait ces jeunes enfants de 5 ans aux toilettes.

Placé en garde à vue, l’homme âgé de 28 ans a été mis en examen ce mercredi et placé en détention provisoire, pour "captation, fixation et exportation d'images à caractère pédopornographique et agression sexuelle sur mineur de 15 ans". La mairie annonce avoir immédiatement suspendu l'agent.

Comme beaucoup de parents dont les enfants sont inscrits dans ce centre, Clara, la maman d’un petit garçon de 5 ans, est sous le choc.

“Je suis avant tout écoeurée parce qu’il faut quand même être un peu détraqué pour avoir ne serait-ce qu’une vue ou une imagination sur des enfants de 5 ans et 6 ans. Ce sont des gros bébés. Cette personne-là, elle doit avoir un problème dans la tête”, indique-t-elle.

Un casier judiciaire vierge

L’auteur des faits vit en couple, et est âgé de 29 ans. Son avocat, Ferdinand Djammen Nzepa, explique qu'il reconnaît une grande partie des faits, mais pas la totalité.

“Dans son téléphone, il y a des photos qui ont été retrouvées donc déjà l’importation, la captation d’images, ça constitue une infraction, c’est factuel. Mais concernant par contre l’atteinte sexuelle, il ne reconnaît pas tout à fait cette agression”, explique-t-il.

L’animateur du centre aéré a été placé en détention provisoire. Pendant ce temps, les policiers vont pouvoir fouiller dans le passé de cet homme. Il était connu des services de police, mais l’individu dispose toutefois d’un casier judiciaire vierge. Il aurait fait l’objet d’une plainte dans les années passées pour avoir embrassé ou tenté d’embrasser une enfant sur la bouche.