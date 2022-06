Un bébé de 4 mois enfermé dans une voiture en pleine canicule à Rethel

Une mère de famille a enfermé par inadvertance son enfant âgé de 4 mois dans sa voiture, sur le parking d'un centre commercial, à Rethel, dans les Ardennes.

Le drame a été évité. Selon les informations de L'Ardennais, ce jeudi, une mère de famille a laissé, sans le faire exprès, son bébé de 4 mois dans son véhicule, en pleine canicule.

Les faits se sont déroulés sur le parking d'un centre commercial de Rethel, dans les Ardennes. En sortant de son véhicule, elle s'est rendue compte qu'elle avait laissé son jeune enfant à l'intérieur, avec les clés.

Avec les fortes chaleurs, le risque est important, en seulement quelques minutes. Des riverains ont pu l'aider à casser une vitre, pour faire sortir le bébé, qui a été secouru par la suite par les pompiers, alors que la température frolait les 30 degrés dans la ville, en pleine vague de chaleur.

Le ministère de l'Intérieur alerte sur le risque de laisser un enfant seul dans une voiture, en pleine chaleur. Si toutefois vous voyez un enfant seul à l'intérieur d'un véhicule, la consigne est d'appeler immédiatement les secours: les pompiers au 18 ou le Samu au 15.

"Sortez-le le plus rapidement possible du véhicule. Vous pouvez briser une vitre de la voiture si la situation le nécessite et que vous pensez que l’enfant laissé seul dans la voiture présente les signes d’un coup de chaleur", précise le site de l'Intérieur. Ajoutant que "la loi vous protège".