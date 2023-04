"Il nous a proposé un chaton": le suspect du meurtre de Rose avait déjà approché des enfants

L'adolescent de 15 ans suspecté d'avoir tué la petite Rose (5 ans), à Rambervillers (Vosges), a été mis en examen jeudi soir. Plusieurs témoignages montrent que le garçon avait déjà approché des enfants par le passé.

Après le meurtre d'une fillette de 5 ans mardi, le suspect, un adolescent de 15 ans, a été mis en examen jeudi soir et placé en détention provisoire. Il avait déjà mis en examen pour viol sur mineur l'an dernier.

Dans la commune, de nombreux témoignages concordent concernant le suspect. L’adolescent a approché plusieurs enfants, certains ont évité le pire. Des familles regrettent de ne pas avoir porté plainte, une autre dit ne pas avoir été entendue.

C’est la veille de la découverte du corps de la petite Rose, qu’Inaya, 10 ans, tombe nez à nez avec l’adolescent de 15 ans près de la salle des fêtes de la commune. “Il nous a proposé un chaton”, raconte la jeune fille. Très vite, le jeune homme se montre insistant, rapporte Inaya.

“Il nous a dit 'Il faut que vous veniez chez moi'. Nous, on a paniqué, on a dit qu’on avait quelque chose à faire, et on est parti”, indique-t-elle.