Grève: La Poste condamnée après des retenues sur salaire disproportionnées

La Poste a été condamnée aux prud'hommes de Bordeaux après avoir été jugée coupable d'opérer des retenues sur salaires "non proportionnées", suite à un samedi de grève de certains salariés de l'opérateur.

La Poste a été condamnée mi-juillet par le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour avoir opéré des retenues de salaires jugées "non proportionnées" après des grèves de salariés, a-t-on appris lundi auprès du syndicat Sud PTT et de l'entreprise qui envisage de faire appel.

Les plaignants, qui exercent des fonctions de facteurs ou d'agents de production et de courrier, reprochaient à leur employeur d'avoir retenu "deux" ou "trois jours" de travail sur leur salaires, alors qu'ils n'avaient fait la grève qu'une seule journée, un samedi travaillé, entre octobre 2021 et janvier 2022. Ils avaient repris le travail le lundi.

Selon eux, la société a "modifié l'usage selon lequel aucune retenue n'était opérée sur les jours fériés ou chômés", en l'occurrence ici le dimanche.

Des dommages et intérêts aux six plaignants

Dans ses décisions dont l'AFP a obtenu copie, le conseil de prud'hommes a jugé que La Poste, "contrairement à ses affirmations, n'a pas pratiqué un abattement strictement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail".

"Une seule journée pouvait être ainsi opérée (...) et la société La Poste a retenu de manière non proportionnée un jour correspondant au dimanche", ajoutent les conseillers. Ils ont condamné l'opérateur à verser l'arriéré des jours de salaire retenus, au-delà de la grève de 24 heures, et des dommages-intérêts à chacun des six employés.

"C'est la démonstration implacable de la volonté de La Poste d'en finir avec le droit de grève et plus généralement avec les libertés syndicales à La Poste", estime Sud PTT Gironde dans un communiqué.

Un possible appel de La Poste?

Depuis une dizaine d'années, des employés de La Poste posent un préavis de grève les samedis pour réclamer "l'embauche de salariés précaires, l'augmentation des moyens de remplacement et l'arrêt d'un management violent et toxique", affirme le syndicat.

Contactée par l'AFP, La Poste a indiqué "prendre acte de cette décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux, et se réserve la possibilité d'interjeter appel".

Dans des affaires similaires, deux salariés de La Poste ont eu également gain de cause récemment devant les conseils de prud'hommes de Rennes et de Brive, selon SUD PTT.

Poursuivi cette fois par la CGT, l'établissement a également été condamné par la juridiction prud'homale de Châteauroux, dans une décision du 11 juillet dont France Bleu Berry s'était fait l'écho. Le plaignant s'était vu retenir quatre jours de salaire pour 24 heures de grève, un vendredi à la veille du week-end de la Pentecôte.