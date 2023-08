Haute-Saône: deux gîtes fermés après des contrôles de sécurité

Deux gîtes de Larians-et-Munans (Haute-Saône) ont été fermés, jeudi, par la préfecture après des contrôles de sécurité. Comme à Wintzenheim (Haut-Rhin), où un incendie dans un gîte a fait 11 morts, ils recevaient des personnes lourdement handicapées dans le cadre de séjours adaptés.

La préfecture de Haute-Saône a pris la décision, jeudi matin, de fermer deux gîtes communaux après des contrôles de sécurité, onze jours après l'incendie d'un gîte à Wintzenheim (Alsace), non déclaré en mairie, où onze personnes en situation de handicap mental léger venues en vacances adaptées sont décédées.

Ces deux maisons d'hôte accueillaient aussi des personnes lourdement handicapées dans le cadre de séjours adaptés, à Larians-et-Munans. L'inspection a révélé que le système de sécurité incendie ne fonctionnait pas et que les vérifications techniques obligatoires n’avaient pas été réalisées par la commune. Elles doivent avoir lieu tous les ans ou tous les deux ans. Pourtant les deux établissements avaient vu leur label "Tourisme Handicap" renouvelé au début de l'été. Ils pourront rouvrir après une mise en conformité.

"Montrer l'exemple"

Loïc Groslambert, conseiller municipal en charge de la location des gîtes de ce village de 250 habitants, estime que s'il n'y a "pas de débat" sur le fond de la décision, la forme de l'opération de contrôle interroge: elle a été, d'après lui, menée pour montrer l'exemple et non pour prendre soin des résidents. Des personnes lourdement handicapées ont été choquées de voir des gendarmes et pompiers entrer dans les lieux, et ont dû être évacués prématurément, leur séjour se terminait ce week-end.

Au-delà de cette décision individuelle, le préfet appelle à la fermeté et au sens des responsabilités à l'ensemble des exploitants d'établissements recevant du public afin d'éviter toute mise en danger des personnes hébergées.