"Héros" d'Annecy: "Si la Légion d'honneur avait encore du sens, ils la mériteraient"

Le courage de plusieurs personnes qui sont intervenues pour tenter de stopper l'assaillant d'Annecy a été salué. Henri, l'homme au sac à dos filmé en essayant d'arrêter le suspect, doit rencontrer Emmanuel Macron ce vendredi après-midi.

Plusieurs personnes se sont interposées ce jeudi matin lors de l'attaque au couteau d'Annecy qui a fait six blessés dont quatre enfants en bas âge. Henri, surnommé "l'homme au sac à dos", s'est interposé en poursuivant l'homme au couteau et en se protégeant grâce à son sac. Un autre, Manuel, a été gravement blessé par l'assaillant en tentant de l'arrêter, avant d'être touché par le tir d'un policier au moment de l'interpellation.

Le maire d’Annecy a aussi rendu hommage à deux de ses employés qui ont tenté de frapper l’assaillant avec une pelle. La ville a également tenu à remercier une classe de lycéens qui a appelé les secours dès le début de l'attaque et qui a eu la présence d'esprit de protéger les autres enfants, éloignant les plus jeunes et les empêchant de voir la scène.

"Grâce à ces héros, des coups de couteau ont été évités"

Sur les réseaux sociaux, des appels spontanés à décerner la Légion d'honneur à ces "héros", notamment à Henri, "l'homme au sac à dos", ont fleuri ici et là. Même son de cloche ce vendredi sur le plateau des "Grandes Gueules", sur RMC et RMC Story.

"Si la Légion d'honneur avait encore du sens, qu’elle n’était pas donnée à toutes les stars de cinéma ou de la téléréalité, ces héros la mériteraient énormément", note Mehdi Ghezzar.

"On n'a pas tous les mêmes réflexes. Grâce à ces héros, des coups de couteau ont été évités, leur réaction est très courageuse", abonde Zohra Bitan.

Emmanuel Macron va rencontrer "l'homme au sac à dos"

De son côté, Henri, l'homme au sac à dos, a assuré à BFMTV qu'il était "impossible" pour lui d'"assister sans réagir". "J'ai essayé d'agir comme tout Français l'aurait fait", a-t-il assuré, condamnant un acte "profondément anti-chrétien".

Dans la foulée, l'Elysée a annoncé qu'Emmanuel Macron, en déplacement à Annecy après s'être rendu au chevet des victimes à l'hôpital de Grenoble, allait rencontrer Henri ce vendredi après-midi.