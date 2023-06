Attaque à Annecy: le comportement héroïque d'une classe de lycéens salué par la ville

L'attaque à Annecy qui a fait six blessés s'est déroulée dans un parc. Une classe de lycéens était en sortie scolaire tout proche du lieu de l'attaque. Certains ont parfaitement réagi en appelant les secours ou en protégeant d'autres enfants.

Trois personnes, dont deux très jeunes enfants, sont toujours en urgence absolue après l'attaque au couteau ce jeudi matin à Annecy. En tout, six personnes, dont quatre enfants âgés de 22 à 36 mois, ont été blessées dans un parc par un homme armé d'un couteau. Au moment des faits, jeudi matin, une vingtaine de lycéens étaient en sortie scolaire dans le parc. Ils étaient à quelques dizaines de mètres de l'attaque.

C'était censé être un moment festif. Une sortie sportive pour passer un bon moment avant la fin des cours. Ces lycéens étaient en train de jouer au volley dans le parc quand ils ont entendu crier à l'aide.

"On s’est vite enfuis pour se mettre en sécurité, surtout quand on a vu qu’il était armé. Ça s'est passé très vite donc je n’ai pas vu de détails. Mais oui, c’était intense et rapide”, indique Lilian.

Malgré la violence de la scène, Eulalie, elle aussi lycéenne, a su garder son calme. “On était à cinq mètres. On ne réagit pas forcément du tac au tac, mais ma réaction première a été d’appeler Samu, pompiers ou autres. On essaye d’être efficace et être efficace, c’est appeler les secours, ne pas encombrer les gens qui essayent d’aider et de se rendre utile”, détaille la jeune femme.

Tous reçus par la cellule psychologique

Une présence d'esprit qui les a même poussés à protéger d'autres enfants, plus jeunes, ou à les empêcher de voir la scène, explique Guillaume Tatu, adjoint chargé de la jeunesse à la mairie d'Annecy.

“Certains ont tenté d’aller s’interposer et d’autres, qui avaient un contact visuel avec les faits, se sont mis autour de ces jeunes enfants pour d’abord les protéger et puis empêcher le contact visuel avec cette scène”, décrypte-t-il.

La ville tient à dire merci à tous ces lycéens, a-t-il aussi précisé. Des lycéens qui ont été reçus ce jeudi par la cellule psychologique mise en place par la préfecture.