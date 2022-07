Incendies dans l'Hérault: ce qui a poussé le pompier volontaire à se transformer en pyromane

Un sapeut-pompier volontaire de l'Hérault, également élu municipal de sa commune, a reconnu être à l'origine de plus départs de feu dans le département, évoquant notamment un besoin de "reconnaissance sociale".

Le sapeur-pompier volontaire en garde à vue depuis mercredi a reconnu être l'auteur de plusieurs incendies dans l’Hérault, notamment celui du 26 mai dernier à Saint-Privat ainsi que ceux des 21 et 26 juillet au soir à Saint-Jean-de-la-Blaquière. Mais aussi de plusieurs autres départs de feu au cours des trois dernières dans ce même département.

Devant les gendarmes, il s’est expliqué sur ce qui le pousse à commettre ces actes. C’est l’adrénaline, l’excitation des flammes, qui l'auraient motivé à allumer des incendies, a-t-il expliqué pendant sa garde à vue.

Il l'aurait fait aussi afin de provoquer l’intervention des secours et ainsi de s'extraire de son cadre familial qu’il dit oppressant également motivé par une rechercher de "reconnaissance sociale", selon ses termes. L’homme de 37 ans, également sapeur-forestier, précise s’être servi d’un briquet pour embraser la végétation.

Suspendu par les pompiers de l'Hérault

Et il va plus loin dans ses aveux: il affirme être l'auteur de "plusieurs autres incendies au cours de ces trois dernières années". Ils ont été déclenchés à Saint-Jean-de-la-Blaquière, village où il habite et où il est membre du conseil municipal. Il a été suspendu à titre conservatoire par les pompiers de l'Hérault.

Le procureur a une nouvelle fois précisé que l'homme n'était pas mis en cause dans l'important incendie qui a brûlé mardi 800 hectares autour de Gignac, également dans l'Hérault, qui fait l'objet d'une enquête judiciaire distincte privilégiant "l'hypothèse criminelle".