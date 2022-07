EN DIRECT Incendies: plus de 200 hectares brûlés en Ardèche, feu fixé dans l'Hérault

Dudel, un habitant de l'Hérault, a été sommé d'évacuer face à la propagation de l'incendie. "Les flammes étaient à 200 mètres de nous et c’est à ce moment-là qu’on a eu très peur parce qu’on a vu le feu se rapprocher des lotissements, raconte-t-il au micro de RMC. Des camions de pompiers ont pris place devant chaque maison menacée mais on n’est pas rassuré. On est impressionné par la progression du feu qui a traversé le village d’à côté. On a peur pour le futur parce que le feu s’est vraiment rapproché. On est démuni, on ne peut rien faire, on ne peut que s’en remettre aux pompiers."