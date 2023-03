L'anesthésiste Frédéric Péchier interrogé sur huit nouveaux cas d'empoisonnement

Le Dr Frédéric Péchier est convoqué ce mercredi devant la juge d'instruction pour une nouvelle série d'interrogatoire sur huit nouveaux cas d'empoisonnements. Cet anesthésiste est déjà mis en examen pour 24 empoisonnements, dont neuf mortels.

Le docteur Péchier, dit l’anesthésiste de Besançon, est convoqué pour une série d'interrogatoires devant la juge d'instruction. Cet anesthésiste est soupçonné d'avoir pollué les poches de perfusion de patients entre 2008 et 2017 dans deux cliniques privées de Besançon pour provoquer des arrêts cardiaques puis démontrer ses talents de réanimateur. Il a déjà été mis en examen pour 24 empoisonnements, dont neuf mortels.

Frédéric Péchier sera interrogé jusqu'à vendredi sur huit nouveaux cas d'empoisonnement ayant entraîné la mort de quatre patients. Ce qui pourrait aboutir à de nouvelles mises en examen.

Une instruction à charge?

Six autres journées d'auditions sont par ailleurs prévues courant mars pour revoir l'intégralité des charges qui pèsent sur l'anesthésiste à la lumière de contre-expertises médicales.

“Pendant quatre ans, il ne s’est rien passé et puis d’un coup aujourd’hui, il faut qu’il se passe très, très vite tout plein de choses. On ne peut pas décider d’organiser une batterie d’interrogatoires pour, le plus rapidement possible, clôturer le dossier. De toute façon, on a le sentiment qu’on a face à nous une instruction exclusivement à charge. Aujourd’hui, c’est quelqu’un de très fragilisé face à tout ce qu’il s’est passé depuis six ans et la destruction de son existence. Il est toujours très inquiet face à l’appareil judiciaire”, indique son avocat Me Randall Schwerdorffer.

La juge d'instruction s'est récemment opposée à ce que le docteur Péchier puisse exercer, y compris hors du champ de l'anesthésie. C'était une demande forte des parties civiles qui attendent aujourd'hui un procès aux assises.