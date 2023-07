La maison d'un militant LFI incendiée dans les Vosges: enquête pour "tentative d'assassinat"

Après l'incendie de la maison d'un militant LFI dans les Vosges, une information judiciaire pour "tentative d'assassinat et destruction par moyen dangereux" a été ouverte.

Le parquet d'Epinal a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour "tentative d'assassinat et destruction par moyen dangereux" après l'incendie du domicile d'un militant de La France insoumise (LFI) le 21 juillet à Rochesson, où se rend Jean-Luc Mélenchon ce vendredi.

Les premières constatations des gendarmes ont permis de mettre en évidence "une intervention humaine volontaire dans la survenance du sinistre", indique le procureur de la République, Frédéric Nahon, dans un communiqué.

Pneus crevés, pieds de cochons devant le domicile

L'homme dont la maison a été incendiée a déposé plainte pour "tentative d'assassinat", a précisé le service presse de LFI à l'AFP. "Ces trois dernières années", il avait reçu "des menaces" à son domicile par rapport à son "engagement politique" notamment, a précisé la même source.

Des mains courantes avaient été déposées pour ces faits. Le parti rapporte que les pneus du militant ont été crevés et que des pieds de cochons ont été déposés devant chez lui.

Ces faits interviennent "dans un contexte de menaces toujours plus importantes, notamment de la part de l'extrême droite", à l'encontre des députés, porte-parole et militants du parti, s'insurge LFI.

Jean-Luc Mélenchon et les députées Martine Etienne et Caroline Fiat se rendent sur place ce vendredi afin d'échanger avec le militant et son avocat. Ils doivent tenir une conférence de presse à 15h30.