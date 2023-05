Le dispositif "alerte enlèvement" déclenché pour retrouver Eya, âgée de 10 ans

Eya, 10 ans, a été enlevée par son père ce jeudi matin à Fontaine, près de Grenoble. Le dispositif "alerte enlèvement" a été déclenché ce soir. Elle mesure 1m60, a les yeux de couleur marron, les cheveux très longs et bruns. Elle portait un pantalon noir avec des petites fleurs blanches.

Le dispositif "alerte enlèvement" a été déclenché ce jeudi soir pour retrouver Eya, âgée de 10 ans, a indiqué le procureur de Grenoble, Eric Vaillant. Elle a été enlevée par son père Khaled Sassi, ce matin vers 8h15 à Fontaine, près de Grenoble (Isère).

L'enfant mesure 1m60 et est décrite comme faisant plus que son âge. Elle a les yeux de couleur marron et des cheveux bruns, très longs.

Au moment de son enlèvement, elle portait un pantalon noir avec des petites fleurs blanches, une veste marron avec des manches blanches qui ressemble à une veste de football américain. Aux pieds, elle portait des chaussures noires.

Susceptible de circuler dans une Peugeot 306 ou une Clio

Son père, lui, est âgé de 53 ans et a aussi des yeux de couleur marron. Ce matin, il portait un pull marron/beige à capuche et un pantalon de survêtement.

Il est susceptible de circuler à bord d’un véhicule Peugeot 306, grise, immatriculé AD-663-TF ou d'une Renault Clio immatriculée FZ-176-XC.

Les deux sont activement recherchés par les forces de l'ordre.

Si vous apercevez la jeune fille, n'intervenez pas vous-même. Il faut envoyer un mail à alerte.enlevement@interieur.gouv.fr ou appeler immédiatement le 197.