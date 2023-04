"Le maintien de l'ordre à la française, un facteur de désordre" accuse l'avocat William Bourdon

Dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, l'avocat William Bourdon dénonce les dérives du maintien de l'ordre en France. Avec la crainte d'un drame à venir.

La France a-t-elle un problème avec sa stratégie de maintien de l'ordre? Alors que les manifestations sont souvent émaillées d'incidents, avec des affrontements notamment entre les forces de l'ordre et des militants violents, l'avocat William Bourdon estime, dans "Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, que la tactique française provoque des difficultés.

"On est dans un moment crucial, charnière, où des hauts gradés de la police et de la gendarmerie s'inquiètent et disent ‘chronique d'un manifestant tué demain’, que la stratégie de maintien de désordre de Gérald Darmanin pourrait conduire à l’"un des manifestant tué dans la rue". Le maintien de l'ordre à la française, tellement valorisé d'excellence, est aujourd’hui un facteur de désordre et potentialise le pire", explique-t-il.

"L'autoritarisme dont le gouvernement fait preuve à l'Assemblée trouve un écho et se prolonge dans la rue avec une mécanique de répression, ajoute Me William Bourdon, avocat au barreau de Paris. Les gens qui manifestent ont peur, s'inquiètent et ont le sentiment, à juste titre, que les propos toxiques et irresponsables de Gérald Darmanin, au lieu de favoriser l'apaisement et la désescalade, encouragent à une forme de permissivité, de sentiment d'impunité, de ‘quoi qu'il en coûte dans le maintien de l'ordre dans la rue’."

"Tous les contre-pouvoirs nationaux et européens regardent la France et s'inquiètent des images terribles que notre pays renvoie au monde aujourd’hui", souligne cet avocat.

"Mon rôle, c'est de soutenir les forces de l'ordre, a assuré Gérald Darmanin un peu plus tard sur RMC-BFMTV. Chacun a vu l'hyperviolence à laquelle elles ont fait face notamment à Sainte-Soline Les violences policières, ça n'existe pas. Les violences de certains policiers qui ne respectent pas les ordres, ça existe et on doit les sanctionner."