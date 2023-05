Marseille: après le meurtre d'un jeune de 16 ans, une marche blanche organisée

Une marche blanche est organisée mercredi dans le quartier de la Joliette à Marseille (Bouches-du-Rhône) pour rendre hommage à un jeune de 16 ans, tué par balle un mois plus tôt. Plusieurs associations seront présentes pour dénoncer, encore une fois, la violence qui frappe la ville.

À Marseille, les règlements de compte sur fond de trafic de drogue se sont intensifiés ces derniers mois, causant la colère des proches de victimes.

Début avril, trois adolescents ont été pris pour cible sur les marches d'un immeuble dans le quartier de la Joliette, proche du centre-ville. L'un d'eux, âgé de 16 ans, a perdu la vie et les deux autres, de 14 et 16 ans, ont été blessés.

Ce mercredi, une marche blanche pour rendre hommage à ce jeune est organisée à 16h30, place Verneuil.

Une situation qui s'envenime

"C’est en hommage aux victimes, c'est une émotion et une grande colère par rapport à ça. On leur a tiré dessus alors qu’ils avaient un sac de bonbons à la main, ce sont vraiment des gosses", se désole Patrick Bauer, du collectif des "Parents et habitants du quartier".

Plusieurs organisations se joindront à cette marche, comme l'association des familles de victimes de fusillades. Ses membres déplorent que la situation s'envenime.

"On a tiré la sonnette d’alarme sur ce qui allait se passer. C'est, soit disant, que des enfants du trafic et quand bien même, ça reste des vies humaines qu’on perd", affirme Atika Sadani, qui a perdu sa nièce en 2020, touchée par des balles perdues.

Un collectif rencontre des parlementaires

Dans le même temps, le collectif "Trop jeune pour mourir" rencontrera des parlementaires, pour demander plus d'efforts contre le trafic d'armes, entre autres.

"On demande le durcissement de la loi sur la détention des armes à feu, notamment de catégorie A1, qui sont des armes de guerre, de type kalachnikov. Ça peut être un levier, un message fort envoyé aux personnes qui se rendent coupables de ces règlements de compte", explique Hassen Hamou, du collectif.

Au total, en 2022, il y a eu 32 morts et 33 blessés liés au trafic de drogue dans la cité phocéenne.