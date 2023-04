Meurtre d'une fillette dans les Vosges: le suspect a choisi de garder le silence

En garde à vue depuis mardi, l'adolescent suspecté du meurtre d'une fillette de 5 ans mardi à Rambervilliers dans les Vosges, a fait usage de son droit au silence jusqu'alors.

L'adolescent de 15 ans placé en garde à vue après la mort de Rose, une fillette de 5 ans retrouvé à son domicile mardi à Rambervilliers dans les Vosges, est resté muet jusqu'ici: "Le suspect a fait usage de son droit au silence", a assuré ce jeudi le procureur de la République d'Epinal Frédéric Nahon lors d'une conférence de presse.

Le suspect doit être présenté à un juge d'instruction ce jeudi, a ajouté le procureur, précisant qu'il demanderait sa mise en examen.

L'adolescent a été interpellé dans l'appartement où a été retrouvé le corps de la fillette mardi. Son comportement suspect avait alerté les policiers municipaux. Il avait d'abord aiguillé les fonctionnaires dans une mauvaise direction avant de contacter la gendarmerie pour dire que la fillette se trouvait chez lui.

Une autopsie doit être pratiquée vendredi

Le suspect avait déjà été impliqué dans une affaire criminelle l'an dernier. Il avait notamment été mis en examen pour séquestration, viol et agression sexuelle sur un autre mineur. Il avait été placé dans un centre éducatif fermé pendant un an avant de revenir sur le territoire de la commune de Rambervilliers en février dernier.

L'autopsie du corps de l'enfant retrouvée morte dans un appartement de Rambervillers aura lieu vendredi. "On en saura plus sur les circonstances du décès et de l'existence ou non de faits de viol", a ajouté le procureur précisant que le suspect, âgé de moins de 16 ans, était passible de 20 ans de réclusion criminelle et non de la perpétuité en raison de son âge.