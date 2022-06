Meurtre de Sophie Le Tan: ouverture du procès de Jean-Marc Reiser ce lundi

Jean-Marc Reiser comparait à Strasbourg pour l'assassinat de Sophie Le Tan en septembre 2018. Il aura fallu plus d’un an pour retrouver le corps de l'étudiante, et plus de deux ans pour que l'homme de 61 ans avoue son crime.

Le procès de Jean-Marc Reiser s’ouvre ce lundi après-midi. L’homme de 61 ans est accusé d’avoir tendu un piège à Sophie Le Tan, 20 ans, en l’attirant chez lui avec une petite annonce sur Le Bon Coin pour louer son appartement à Schiltigheim, dans le Bas-Rhin, en septembre 2018.

Une fois la jeune femme chez lui pour la visite, il l’aurait tuée et démembrée avec une scie à métaux avant de cacher son corps dans la forêt de Rosheim. Il a d'abord nié les faits avant d'admettre l'avoir frappé, mais sans volonté de la tuer. Jean-Marc Reiser parle d'un coup de colère après avoir été éconduit par Sophie Le Tan. Renvoyé devant les assises pour assassinat, Jean-Marc Reiser encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

La famille de la victime espère une “peine à la hauteur de sa douleur”. Quatre ans après le meurtre de sa cousine, Laurent souffre encore.

“Beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. La famille n’est plus la même depuis que Sophie n’est plus là”, confie-t-il.

De nombreuses questions en suspens

Disparue le jour de ses 20 ans, Sophie Le Tan est retrouvée démembrée, dans une forêt. Rapidement, Jean-Marc Reiser est suspecté, des traces de sang de l’étudiante sont retrouvées dans son appartement. Il reconnaît l’avoir frappé, mais nie avoir voulu la tuer. Laurent espère la vérité. “Pourquoi a-t-il fallu qu’il aille jusqu’à la violence et au bout? Pourquoi a-t-il fallu qu’il se transforme en boucher? Évidemment, la famille se torture l’esprit en se demandant ce qui s’est vraiment passé. La cicatrice se rouvre et c’est très dur”, ajoute-t-il.

Jean-Marc Reiser apportera-t-il des réponses à la famille ? Un enjeu essentiel pour son avocat, Me Pierre Giuriato.

“Quelle face va-t-il montrer. Est-ce qu’il va se renfermer sur une face plus sombre, plus rigide? Où est-ce qu’il va essayer d'expliquer ce qu’il s’est passé ? C’est tout l’enjeu”, indique-t-il.

Avec un lourd passé criminel, c’est la troisième fois que Jean-Marc Reiser comparaît devant une cour d’assises. Il encourt cette fois-ci la réclusion criminelle à perpétuité.