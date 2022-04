Morbihan: un débris de missile recherché en mer après un tir d'exercice

Le débris de misisle cylindrique tombé au large du Morbihan ne représente pas de danger tant que personne ne tente de l'ouvrir.

Un débris de missile cylindrique, tombé dans la mer au large du Morbihan à la suite d'un essai militaire, est recherché par les autorités, a indiqué jeudi dans un communiqué le service de communication du ministère des Armées.



"A la suite d'un essai de munition sans charge militaire, le ministère des Armées a lancé, comme pour tout tir, une opération de repêchage des débris. (...) Tous les débris ont été récupérés au fond de l'eau à l'exception d'un cylindre contenant un dispositif pyrotechnique de pressurisation. Ce morceau est très probablement au fond de l'eau. Le dispositif pyrotechnique est enfermé dans le cylindre et ne représente pas de danger dès lors que personne ne tente d'ouvrir le cylindre ", indique la Direction générale de l'armement (DGA).

Susceptible de dériver entre Penmarch et Belle-Ile

Interrompue pour des raisons météorologiques, la campagne de repêchage a repris mercredi et les usagers de la mer ont été avertis "dans le cas peu probable où ce cylindre flotterait".



Dans un courriel adressé en début de semaine aux mairies de la zone concernée, les services de la préfecture maritime de l'Atlantique indiquent que "le cylindre métallique contenant une charge pyrotechnique" mesure "2 mètres de longueur par 40 centimètres de diamètre (auquel pourrait être joint un objet de dimension 60cm par 40cm)" et qu'il "est susceptible d'être à la dérive depuis quelques jours dans un secteur compris entre la pointe de Penmarch et Belle-Ile".



"Compte tenu du danger particulier représenté par cet engin, je vous remercie de bien vouloir en informer les communes comprises entre la pointe de Penmarch et la limite avec la Loire-Atlantique" ainsi que les comités des pêches du Finistère et du Morbihan, ajoute le courriel.