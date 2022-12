INFO RMC - Mort d'un ado après France-Maroc: le message adressé par la ministre des Sports à la famille du jeune homme tué

Info RMC - Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports, a adressé un message personnel aux parents d'Aymen, adolescent de 14 ans, mort mercredi lors des célébrations qui ont suivi la demi-finale de Coupe du monde entre la France et le Maroc, à Montpellier.

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a adressé un courrier aux parents d’Aymen, l’adolescent de 14 ans tué après avoir été renversé par une voiture mercredi à Montpellier, après la demi-finale France-Maroc.

"Avec vous, toutes mes pensées les plus chaleureuses face au deuil qui si injustement traverse votre famille. Je me tiens à votre disposition si je peux aider d’une façon ou d’une autre pour la suite et la résilience que la disparition d’Aymen vous impose", a-t-elle écrit dans un message personnel.

Identifié, le conducteur est toujours recherché

Le chauffard à l'origine de la mort d'Aymen lors des célébrations de la demi-finale du Mondial a "été identifié" mais il est toujours "activement recherché", a indiqué vendredi le préfet de l'Hérault.

La scène avait été filmée sous plusieurs angles, partagée ensuite sur les réseaux sociaux. On y voyait une voiture, à l'arrêt, avec un drapeau français à la fenêtre et alors qu'arrivait un groupe d'une dizaine d'individus, l'un d'eux avait arraché le drapeau. C'est alors que la voiture entame brusquement un demi-tour, renversant plusieurs personnes dans sa manoeuvre. L'une d'elles se relève, mais une silhouette, à terre, ne bouge plus, tandis que la voiture prend la fuite. La préfecture indiquera dans la soirée avoir retrouvé le véhicule à proximité des lieux de l'accident.