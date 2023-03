"Ni oubli, ni pardon": plusieurs milliers de manifestants ont dénoncé la répression à Sainte-Soline

Paris, Lyon, Niort... Dans de nombreuses villes, ce jeudi sori, des manifestants sont allés devant les préfectures six jours après les événements de Sainte-Soline pour dénoncer la répression et les "violences policières".

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées jeudi soir à travers le pays à proximité des préfectures. Des rassemblements "contre la répression à Sainte-Soline” et "les violences policières dans les manifestations”, qui se sont majoritairement déroulés dans le calme.

À Paris, où 4.500 personnes selon les autorités étaient présentes devant l'hôtel de ville, des groupes de manifestants ont allumé quelques feux dans des rues adjacentes. Quelques incidents aussi à Lyon également où un poste de police municipale a été dégradé, des bennes à verre renversées et plusieurs feux de poubelles allumés.

À Niort, plus de 400 personnes se sont réunies sans incidents devant la préfecture des Deux-Sèvres. Scotchée dans le dos d'Hélène, l’image de la jambe de son fils, blessé lors de la manifestation anti-bassine à Sainte-Soline, le week-end dernier.

“Un de mes fils a reçu une grenade de désencerclement. Il a un trou gros comme une noix dans le mollet. Il ne va pas pouvoir marcher pendant trois semaines”, indique Hélène.

Des restes de grenades envoyés dans la cour de la préfecture

Pour lui et pour tous les autres blessés, Marie-Laure se devait d’être là. “Il y a beaucoup de tristesse”, indique-t-elle avec, à la main une pancarte où il est inscrit, “ne tirez pas sur nos gosses, protégez les”. “C’est ça leur boulot. Il faut pouvoir s’exprimer. Si on n’y arrive plus, si on n’a plus le droit, si on se prend carrément des armes lourdes, ce n’est pas possible”, pointe-t-elle.

Ces centaines de manifestants ont montré leur colère en jetant dans la cour de la préfecture les restes de grenades des forces de l’ordre, récupérées aux abords de la bassine de Sainte-Soline.

“Regardez ce que vous nous avez envoyé dans la gueule. Vous aurez notre colère dans la gueule aussi en retour. Là, il n’y a ni oubli ni pardon”, indique Émilie, une manifestante.

Des restes de grenades utilisées à Sainte-Soline ont été envoyés par les manifestants © RMC

Et tous l’assurent, malgré les heurts violents du week-end dernier, leur détermination reste intacte.