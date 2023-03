Sainte-Soline: trois associations appellent au rassemblement devant des préfectures

Les organisateurs de la manifestation de Sainte-Soline ont appelé à des rassemblements pacifiques ce jeudi soir devant certains préfectures, pour apporter leur soutien aux manifestants blessés. Au total, 80 rassemblements devraient avoir lieu.

Les trois associations organisatrices de la manifestation de Sainte-Soline, Bassines non merci, Les Soulèvements de la Terre et la Confédération paysanne, appellent à se rassembler devant toutes les préfectures de France ce jeudi soir à 19 heures.

Des rassemblements en soutien aux manifestants blessés le week-end dernier dans les Deux-Sèvres et contre les violences policières. Des manifestations sont annoncées à Niort, où se situe la préfecture des Deux-Sèvres, à Paris, à Lyon ou encore à Nantes. Au total, "80 actions" ont été recensées par le ministère de l'Intérieur qui attend "16.000 à 20.000 personnes".

“C’est pour soutenir les personnes qui sont encore aujourd’hui sur un lit d’hôpital entre la vie et la mort ou qui ont été mutilées à Sainte-Soline ou lors de manifestations contre la réforme des retraites ces dernières semaines", indique Nicolas Girod, porte-parole de la confédération paysanne.

Des rassemblements pacifiques?

"On est dans une logique de rassemblement pacifique, tranquille, devant les préfectures. C’est pour apporter du réconfort à toutes celles et ceux qui ont manifesté. Et puis, c’est à la fois pour redire notre détermination à ne pas se laisser faire face à cette brutalité policière qui est à l'œuvre ces dernières semaines”, ajoute-t-il.

Gérald Darmanin a demandé mercredi soir aux préfets de renforcer la sécurité des préfectures de toute la France et à prendre "le cas échéant des mesures d'interdiction des manifestations susceptibles de troubler gravement l'ordre public et d'atteinte aux préfectures, symboles majeurs de l'Etat dans les territoires".