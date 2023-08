Panneaux photovoltaïques: Open Énergie placée en liquidation judiciaire, inquiétude des clients

INFO RMC - Alors que plus de 200 personnes ont accusé l'entreprise Open Énergie de pratiques commerciales trompeuses, la société a été placée en liquidation judiciaire à cause d'une situation économique devenue trop critique.

L'un des leaders du marché des panneaux photovoltaïques, Open Énergie, vient d'être placé en liquidation judiciaire. En novembre dernier, RMC révélait que l’entreprise était renvoyée devant le tribunal correctionnel, après que plusieurs centaines de contribuables accusaient l’entreprise de pratiques commerciales trompeuses.

Ces clients disaient avoir notamment subi des pressions au moment de la signature de leur contrat, ou encore que la société n’avait pas respecté le délai de rétraction. La procédure de liquidation a été lancée le 8 août dernier. La situation économique de la société était en effet devenue trop critique.

RMC s’engage pour vous : Open energie en liquidation judiciaire - 11/08 3:00

La nouvelle ne va clairement pas rassurer les clients d'Open Énergie car inévitablement, la liquidation judiciaire aura des "conséquences directes". Selon Joël Mercy, président du Groupement des Particuliers Producteurs d’Electricité Photovoltaïque (GPPEP) qui accompagne les victimes d’Open Énergie, la première de ces répercussions est "qu'il n'y a plus de garantie installateur" pour plus de 10 000 clients de cette entreprise.

"S'il y a une panne, il va falloir trouver un autre professionnel. Et le nouvel installateur ne va pas venir gracieusement. Malheureusement pour ceux qui sont en cours d'installation, ils vont être obligés de leur rembourser leur crédit", explique Joël Mercy, président du GPPEP.

Une décision judiciaire attendue le 6 septembre prochain

D'ores et déjà, l'un des fournisseurs d’Open Énergie a confirmé à RMC ne plus travailler avec l’entreprise depuis fin 2022, à cause d’un “impayé important”. RMC a sollicité Open Énergie pour obtenir davantage d'explications sur la situation, mais l'entreprise n'a pas répondu à nos questions.

Sur le plan judiciaire, le parquet de Paris assure que la procédure de liquidation n’aura pas d’effet sur la possible condamnation d’Open Énergie pour pratiques commerciales trompeuses. La société peut toujours être jugée coupable, ou innocentée, et son ancien dirigeant aussi.

C’est toutefois au niveau des sanctions que la liquidation judiciaire peut changer les choses.

Si jamais l’entreprise est condamnée à payer une indemnisation, il est très probable qu’elle n'ait pas les fonds nécessaires pour payer intégralement les victimes. La décision du tribunal est attendue pour le 6 septembre.

Prudence!

Le marché des panneaux photovoltaïques est en plein essor depuis quelques années désormais. Depuis dix ans, la répression des fraudes appelle tous les clients à la plus grande vigilance. D'ailleurs, aux yeux de Joël Mercy, des installateurs peu scrupuleux vont faire de plus en plus de victimes dans les années à venir.

"Si le prix de l'électricité" continue d'augmenter, "les gens vont se précipiter de plus en plus" sur les panneaux solaires selon le président du GPPEP. "Cela va se passer de la même manière, avec d'autres structures au niveau des pompes à chaleur", anticipe-t-il.

"Avec l'argent mis sur la table par les pouvoirs publics, il va falloir faire extrêmement attention aux dérives qu'il pourrait y avoir", prévient Joël Mercy.

Son conseil : toujours vérifier que l’entreprise choisie est labellisée par l’Etat. Et surtout, n’hésitez pas à contacter l’association au moindre doute.