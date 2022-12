Prisons: nouveau record du nombre de détenus en France en décembre avec 72.836 personnes incarcérées

Des prisons françaises surpeuplées. Au 1er décembre, on recensait 72.836 détenus pour 60.698 places opérationnelles, soit une densité carcérale de 120%.

Le nombre de détenus en France a de nouveau atteint un niveau record, à 72.836 personnes incarcérées en décembre, après un précédent plus haut historique en novembre, selon les données statistiques du ministère de la Justice. Les établissements pénitentiaires français comptaient au 1er décembre 72.836 détenus pour 60.698 places opérationnelles, soit une densité carcérale de 120%, contre 115,2% il y a un an.

Les prisons françaises comptent ainsi 27 détenus de plus qu'en novembre, mois pendant lequel la surpopulation carcérale avait dépassé le précédent record enregistré en mars 2020, à la veille du confinement. Des mesures prises alors par l'exécutif pour freiner la pandémie en prison avaient entraîné une chute drastique du nombre de détenus.

Depuis, les statistiques sont remontées régulièrement jusqu'à frôler un plus-haut historique dès le mois d'octobre. Sur une année en décembre, on dénombre 2.844 prisonniers en plus, soit une hausse de 4%.

Un quart des détenus toujours pas jugés

Selon les chiffres officiels du ministère, 15.420 détenus sont actuellement en surnombre par rapport aux places disponibles dans les établissements pénitentiaires (contre 12.999 il y a un an). En raison de cette surpopulation, 2.133 personnes sont contraintes de dormir sur des matelas posés à même le sol. 3,6% des personnes incarcérées sont des femmes et 0,8%, des mineurs.

Plus du quart des détenus (26,4%) sont des prévenus, c'est à dire des personnes en attente de jugement - et donc présumés innocents. La densité carcérale dans les maisons d'arrêt, où sont incarcérés ces prévenus et les condamnés à de courtes peines, s'élève à 142,8%.