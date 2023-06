Procès du "tueur de DRH": la défense veut montrer la paranoïa de Gabriel Fortin avant le verdict

Ultime journée dans le procès Gabriel Fortin, dit le "tueur de DRH". Le verdict doit être rendu ce mercredi soir après deux semaines d'audience. L'accusé est resté "mutique" pendant tout le temps du procès. Une preuve de sa paranoïa selon ses avocats.

Dernier jour d'audience au procès de Gabriel Fortin, surnommé “le tueur de DRH”. Le verdict est attendu ce mercredi soir. L'ingénieur au chômage encourt la prison criminelle à perpétuité pour les assassinats et tentative d'assassinat de trois ancien DRH et une conseillère Pôle Emploi en janvier 2021.

Mardi, les avocats de parties civiles se sont succédés à la barre pour parler des victimes directes, Estelle Luce, Patricia Pasquion, Géraldine Caclin et Bertrand Meichel ainsi que de leurs proches.

Ce mercredi matin, l'avocat général prendra ses réquisitions, avant les plaidoiries des avocats de Gabriel Fortin qui auront la tâche difficile de défendre l'ingénieur au chômage. Ils vont notamment tenter de démontrer que si Gabriel Fortin ne parle pas, s'il reste sourd à la douleur des victimes, ce n'est pas parce qu'il est inhumain. C'est qu'il se noie dans sa paranoïa.

Il se pense sur écoute, suivi, victime d'une entente entre ses anciens employeurs. Même si la seule expertise psychiatrique versée au dossier retient sa responsabilité pénale, Me Romaric Chateau va tenter de démontrer le contraire.

“Il faut que la Cour considère qu’elle est la plus à même de comprendre qui est monsieur Fortin. On n'a pas une personnalité lambda. Donc il faut aller au fond des choses et se dire est-ce qu’on a quelqu’un qui est complètement lucide ou est-ce qu’on a quelqu’un qui s’est enfermé dans une décompensation avec une perte de la réalité? Cette paranoïa aujourd’hui, elle écrase tout et elle prend le dessus sur sa personnalité et elle l’a complètement empêché de vivre. Je crois que c’est le signe d’une grande altération voire d’une abolition de son discernement”, explique-t-il.