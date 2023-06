"Pour moi, j'étais la prochaine": les collègues de la conseillère Pôle emploi témoignent au procès de Gabriel Fortin

L'émotion était forte ce mardi au procès de Gabriel Fortin, dit le "tueur de DRH". Les anciens collègues d'une des victimes, Patricia Pasquion, conseillère Pôle emploi, ont raconté cette journée du 28 janvier 2021.

C’est une question qui hante les proches et anciens collègues de Patricia Pasquion, tuée par Gabriel Fortin, surnommé le “tueur de DRH”: pourquoi l'avoir assassinée? Mardi, ce sont les collègues de cette quinquagénaire qui ont témoigné au procès de l'homme accusé de l’assassinat de la conseillère Pôle emploi et des assassinats de deux DRH il y a deux ans, sur l’horreur de ce 28 janvier 2021.

À la barre, Bruno confie qu’il est en arrêt depuis les faits. C’est lui qui a ouvert au tireur. Il n'a pas vu le pistolet caché sous un sac plastique. Le suspect s’est alors dirigé vers la zone "employés", et il a tiré sur Patrica Pasquion, seule dans un bureau.

Bruno a alors entendu un cri et il s’est précipité. “Patricia ne répondait pas et puis j’ai vu un flot de sang”, confie-t-il. Dans sa fuite, le tueur a croisé une autre conseillère. “J’ai vu une arme à feu”, explique-t-elle à la cour. “Pour moi, j'étais la prochaine”, assure-t-elle.

Dans son box, l'accusé reste impassible. L’hypothèse du directeur d’enquête, qui a déposé devant la cour, c’est que Patricia Pasquion était au mauvais endroit au mauvais moment, “visée parce qu’elle était le symbole de l’échec professionnel de Gabriel Fortin”, au chômage depuis 2009. Ce mercredi matin, ce sont les auditions du mari de Patricia Pasquion et de ses deux filles qui sont attendues.

En partenariat avec Paradiso Media, RMC lance un podcast évènement sur l'affaire du "tueur de DRH". Ce procès, à Valence, se déroule sur trois semaines et et scouvert par Marion Dubreuil, journaliste judiciaire chez RMC.

