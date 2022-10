Procès Rio-Paris: les enregistrements des quatre dernières minutes du vol diffusés au procès

C'est la deuxième semaine du procès du crash de l'avion Air France qui reliait Rio à Paris, le 1er juin 2009. Air France et Airbus sont jugés pour homicide involontaire: 228 personnes dont 61 Français avaient perdu la vie. Lundi 17 octobre, la journée a été marquée par la diffusion, à huis clos, de l'enregistrement des quatre dernières minutes du vol, depuis le cockpit.

Le procès du crash de l'avion Rio-Paris, opéré par Air France le 1er juin 2009, doit durer neuf semaines, jusqu'au 8 décembre. Lundi, la journée a été marquée par la diffusion des enregistrements des quatre dernières minutes du vol, depuis le cockpit.

Ces enregistrements ont pu être extraits des boîtes noires retrouvées à 4.000 mètres de profondeur. Seuls les parties civiles et les avocats ont pu entendre les mots prononcés par les pilotes, la présidente de l'audience ayant décidé de les diffuser à huis clos.

Ce sont les proches qui ont demandé à entendre. Ils estimaient qu'entendre la voix des pilotes était "absolument indispensable" pour la "recherche de la vérité". Au total, 228 personnes sont mortes, dont 61 Français.

L'écoute semble avoir été difficile. Pendant un peu plus de quatre minutes, la salle d'audience s'est retrouvée comme plongée à l'intérieur du cockpit avec les alarmes qui résonnent et les voix des pilotes, dépassés par une situation qu'ils ne comprennent pas.

À la sortie, les parties civiles ont le visage grave, marqué par ce qu'ils viennent d'entendre.

"C’était un moment extrêmement intense, dramatique, parce que d’une certaine façon, on entendait des voix d’outre-tombe. On a vu des hommes qui étaient des grands professionnels, qui prenaient leurs responsabilités. Ils n’avaient plus aucun repère, ils ne connaissaient plus la vitesse ni l’altitude, l’avion était défaillant", affirme Alain Jakubowicz, avocat de plusieurs proches de victime.