Pyrénées-Orientales: incendie maîtrisé, plus de 1.000 hectares parcourus par les flammes

L'incendie massif qui s'est déclenché dimanche, dans les Pyrénées-Orientiales, a été maîtrisé selon nos informations.

L'incendie qui s'est déclaré dimanche matin entre les communes de Cerbère et de Banyuls-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, est totalement maîtrisé depuis 2h du matin selon nos informations.

Le feu a parcouru près de 1.000 hectares de végétation, 930 hectares côté français, 120 côté espagnol. 380 pompiers sont toujours mobilisés ce lundi matin pour éviter les reprises de feu et éteindre l'incendie. La majorité des personnes évacuées dimancheont rejoint leur domicile.

Gérald Darmanin attendu ce lundi

"Quatre habitations ont été impactées" selon la préfecture, qui précise que l'intervention des pompiers a évité la propagation de l'incendie sur 100 habitations directement exposées aux flammes.

Le feu, attisé par une forte Tramontane, s'est déclaré dans la matinée entre les communes de Cerbère et de Banyuls-sur-Mer et 500 pompiers des Pyrénées-Orientales, ainsi que de plusieurs autres départements, ont été mobilisés pour tenter de ralentir sa progression.

Le département est particulièrement touché par l'absence de précipitations et la sécheresse des sols. Selon l'agro-climatologue Serge Zaka, cet incendie est le plus violent pour un mois d'avril, et même de mai, depuis le début des archives sur plus de 115.000 incendies répertoriés.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu ce lundi matin. La gendarmerie doit également se rendre ce lundi entre les communes de Cervère et de Banyuls pour enquêter sur l'origine de l'incendie.