Pyrénées-Orientales: la douane saisit 814 kg de cannabis cachés dans un camion frigorifique

Les douaniers de la brigade de Perthus ont saisi 814 kilos de cannabis, cachés dans un camion venant d'Espagne. La marchandise a une valeur de 6,5 millions d'euros sur le marché illicite de la revente de drogue.

Une prise énorme. Les douaniers de la brigade de Perthus ont saisi le 28 août dernier 814 kilos de résine de cannabis au niveau de la barrière de péage du Boulou (Pyrénées-Orientales), dans le sens Espagne-France, ont assuré les douanes françaises dans un communiqué.

Selon les premiers éléments, c'est en contrôlant un ensemble routier constitué d'un tracteur et d'une remorque frigorifique, que les douaniers ont mis la main sur la drogue. Déclaré vide, l'ensemble n'a pas resisté au flair du chien anti-stupéfiants qui a directement marqué au niveau de la remorque frigorifique.

Des sacs contenant 814 kilos de résine de cannabis © Douane française

74,86 tonnes de cannabis saisies en 2021

Les agents des douanes ont alors ouvert la porte, fermée par des plombs et un cadenas. Derrière, ils ont découvert 24 sacs plastique et un sac de sport contenant 814 kilos de résine de cannabis pour une valeur de plus de 6,5 millions d'euros sur le marché illicite de la revente de cannabis.

En 2021, les douanes ont saisi 74,86 tonnes de cannabis, en augmentation de plus de 24% par rapport à l'année 2020, marquée par la pandémie de Covid-19.