Retraites: 111 interpellations et 154 membres des forces de l'ordre blessés, selon Gérald Darmanin

Gérald Darmanin a annoncé, ce jeudi soir, qu'au moins 111 personnes avaient été interpellées ce jeudi en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Le ministre de l'Intérieur a également indiqué que 154 membres des forces de l'ordre ont été blessés.

570.000 personnes ont défilé partout en France, ce jeudi, contre la réforme des retraites, selon le ministère de l'Intérieur.

Au total, 111 personnes ont été interpellées jeudi dans tout le pays en marge de cette 11e journée de mobilisation. Au moins 45 d'entre elles l'ont été à Paris. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a indiqué ce jeudi soir que 154 policiers et gendarmes avaient été blessés, "certains gravement", selon un bilan provisoire.

"Plein soutien aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers qui protègent les manifestants et les biens publics comme privés", a ajouté le ministre de l'Intérieur. Le nombre de manifestants blessés, dont plusieurs constatés par les journalistes de l'AFP, n'était pas immédiatement disponible.

Des heurts pendant plus de trois heures à Nantes

Dans plusieurs villes, des heurts ont éclaté entre éléments radicaux et forces de l'ordre. À Paris, le célèbre restaurant La Rotonde, apprécié par Emmanuel Macron, a été pris pour cible. Une partie de son auvent en toile a brûlé avant que les pompiers n'interviennent rapidement.

À Lyon, des dégradations ont été commises sur le parcours, avec notamment un magasin Nespresso pillé et une voiture Tesla détruite.

À Nantes, des heurts ont eu lieu pendant plus de trois heures, entre des manifestants jetant des projectiles et commettant des dégradations, et les forces de l'ordre mobilisées en nombre, qui ont tiré des gaz lacrymogènes, a constaté l'AFP.