Retraites: une manifestante a eu le pouce arraché pendant la manifestation à Rouen

Une femme qui manifestait à Rouen (Seine-Maritime) contre la réforme des retraites ce jeudi a eu le pouce arraché lors du rassemblement. Trois autres personnes ont été transportées à l'hôpital pour des blessures.

Si une bonne partie de la manifestation contre la réforme des retraites s'est passée dans le calme et la bonne humeur à Rouen (Seine-Maritime) ce jeudi, la fin a été un peu plus chahutée. Des tensions entre des manifestants et les forces de l'ordre ont éclaté notamment au théâtre des arts, dans le centre-ville.

Une femme a été grièvement blessée à la main lors de la manifestation. Son pouce a notamment été arraché et elle aurait perdu connaissance, dans des circonstances encore inconnues.

Selon les informations de 76actu, la victime serait une accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH) du collège Lecanuet à Rouen, et elle serait mère de deux enfants.

Trois autres blessés transportés à l'hôpital

"Ça m'inspire une profonde tristesse, on revoit la même violence que pendant les gilets jaunes. Des forces de l'ordre qui tirent dans le tas, qui blessent des gens qui n'ont rien fait [...] il y a trois autres personnes qui sont aussi à l'hôpital dont un syndicaliste et deux jeunes étudiants", a explique Alma Dufour, députée LFI/Nupes de Seine-Maritime, interrogée par une journaliste indépendante.

De son côté, le député Renaissance de Seine-Maritime, Damien Adam, a qualifié cela "d'inacceptable", sur Twitter. Il a également indiqué qu'il allait demander la confirmation de l'ouverture d'une enquête par l'IGPN.

Un nombre record de manifestants

D'après nos confrères de Paris-Normandie, le représentant CGT Gérald Le Corre précise également que plusieurs manifestants et syndicalistes ont été blessés. Toujours selon Paris-Normandie, un rassemblement est prévu aujourd'hui à 18h devant le palais de justice.

Au total, la préfecture indique que 14.800 manifestants ont défilé ce jeudi. C'est un record car le 7 mars, ils étaient 13.500 selon les autorités. Les syndicats évoquent, eux, la présence de 23.000 personnes.