"S’il y est pour quelque chose, il faut qu’il le dise": le mari de Karine Esquivillon en garde à vue

Enfin une avancée dans l'enquête sur la disparition de Karine? La mère de famille a disparu depuis le 27 mars à Mâché, près de La Roche-sur-Yon. Son mari, Michel Pialle, a été placé en garde à vue ce mercredi matin.

Michel Pialle, le mari de Karine Esquivillon, disparue depuis plus de deux mois en Vendée, est en garde à vue depuis ce mercredi matin. Les gendarmes de la section de recherches de Nantes ont perquisitionné la maison du couple mercredi, à Mâché, près de La Roche-sur-Yon. Deux véhicules appartenant au couple ont notamment été saisis.

L'enquête initialement ouverte pour enlèvement et séquestration a été élargie à des faits de meurtre. Karine Esquivillon, mère de cinq enfants, est portée disparue depuis le 27 mars dernier. Un appel à témoins avait été lancé le 9 mai. Les proches de Karine espèrent que l'enquête puisse enfin avancer.

Après deux mois et demi sans un signe de vie de sa sœur, Adélaïde attend enfin des réponses.

“C’est un choc terrible. J’attends beaucoup de cette garde à vue et j’espère qu’on apprendra la vérité, enfin”, confie-t-elle.

Elle décrit Karine comme une mère aimante, présente. Elle ne croit pas à une disparition volontaire de sa sœur. “Ce n’est pas ma sœur, ça ne lui ressemble pas. Je persiste à dire qu’elle aurait dit au revoir à ses enfants. Elle aurait donné des nouvelles. Il y a eu les anniversaires des enfants le 11 mai, le 3 juin. Elle aurait donné des nouvelles, Karine…”, indique-t-elle.

Un sentiment partagé par Véronique, une amie de Karine. Mains jointes et très émue, elle lance un appel à Michel, son mari.

“Il faut vraiment qu’on sache la fin de cette histoire. Un mot à Michel: s’il y est pour quelque chose, il faut qu’il le dise. Et s’il n’y est pour rien, ok, mais il faut qu’on sache où est Karine. Il faut qu’on sache si elle est morte, que les enfants puissent faire leur deuil, sa famille aussi et ses amis également. C’est insoutenable de ne pas savoir”, appuie-t-elle.