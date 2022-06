Scandale du Chlordécone: le tribunal administratif de Paris reconnaît des négligences de l'Etat

Le tribunal administratif de Paris a reconnu ce lundi que l'Etat a commis des "négligences fautives" dans l'affaire du chlordécone aux Antilles. Une action collective avait été lancée par 1240 victimes présumées de ce pesticide.

Depuis des années, les habitants des Antilles, de Guadeloupe et de Martinique militent pour que des sanctions soient prises contre l'Etat dans le scandale du chlordécone, un pesticide très dangereux, utilisé massivement pendant près de 20 ans. Un pestice que l’on retrouve désormais dans les sols, dans l’eau, et dans le sang des Antillais.

Et dans cette affaire, les Antillais veulent que des responsabilités soient reconnues. Or, pour la première fois, le tribunal administratif de Paris a rendu une décision ce lundi qui va dans ce sens à la suite d'une action collective lancée par 1240 victimes présumées.

Dans une décision du 24 juin le tribunal reconnaît que "les services de l'Etat ont commis des négligences fautives" dans cette affaire, d'abord en validant son homologation sans pouvoir établir son innocuité. Mais aussi en permettant aux fabricants de continuer à vendre du chlordécone par dérogation alors qu'il avait été finalement interdit.

"C'est une bonne nouvelle puisque pour la première fois, un tribunal indépendant a considéré que dans le dossier chlordécone, l'Etat était responsable et avait commis des fautes : avoir autorisé un produit que tout le monde savait dangereux et qui allait rester des siècles dans l'eau et la terre. Depuis 1975, le produit était interdit aux Etats-Unis et à partir de 1980 dans quasiment tous les pays d'Europe... sauf en France. Elle l'a interdit avec retard, ce qui en soit est une faute qui engage la responsabilité de l'Etat. Après, le tribunal ne va pas jusqu'au bout de la logique et pour le moment refuse d'indemniser au prétexte que nous n'avons pas assez de preuves pour le préjudice invoqué. Il reste encore un bout de chemin à parcourir et ce bout de chemin, nous allons le parcourir devant la cour d'appel", a réagi au micro de RMC Maître Christophe Lèguevasques, avocat expert en procédures collectives", a réagi au micro de RMC Maître Christophe Lèguevasques, avocat expert en procédures collectives.