Seine-et-Marne: refus d'obtempérer et contre-sens, "le champion du jour" arrêté par la gendarmerie

Un homme a percuté une voiture de gendarmerie après un refus d'obtempérer, avant de prendre une Nationale à contre sens pour leur échapper. Arrêté cinq jours plus tard, celui qui a été baptisé "le champion du jour" par les militaires, roulait également sans assurance.

La gendarmerie de Seine-et-Marne l'a baptisé "le champion du jour". Un homme qui roulait sans assurance a été arrêté après un excès de vitesse, une conduite dangereuse, un contre-sens et un refus d'obtempérer avant de percuter un véhicule de gendarmerie et de prendre la fuite à pied.

C'est la gendarmerie du département d'Île-de-France elle-même qui a raconté la course poursuite sur son compte X (anciennement Twitter). Selon les premiers éléments, l'individu qui circulait avec plusieurs personnes à bord d'une Renault Twingo, conduisant dangereusement lorsque les gendarmes ont tenté de le contrôler.

Une course-poursuite s'est engagée après un premier refus d'obtempérer, la gendarmerie essayant d'intercepter le conducteur sur la Nationale 2 avant que celui-ci ne percute le véhicule des militaires à 130 km/h et l'endommage. Dans la foulée, le chauffard a pris la route à contre-sens "le tout avec le sourire, le sien et celui de ses passagers" précise la gendarmerie de Seine-et-Marne.

"Plutôt Mario Kart ou GTA?"

Le véhicule a fini abandonné au bord de la route avant que ses occupants ne prennent la fuite à pied. Ce n'est que cinq jours après que le conducteur a été interpellé. L'homme qui conduisait sans assurance a été jugé en comparution immédiate et a écopé de 2 ans de prison avec sursis plus un an en semi-liberté sous bracelet électronique. Son permis de conduire a également été annulé et il a interdiction de le repasser pendant 3 ans.

"Et sinon, vous, vous êtes plutôt Mario Kart ou GTA?", interroger la gendarmerie de Seine-et-Marne en guise de conclusion.