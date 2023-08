Seine-et-Marne: un père se fait justice lui-même face à l'agression de sa fille par son ex violent

À Nandy (Seine-et-Marne), un père de famille a violenté, enlevé, séquestré et remis à la police l'ex-conjoint violent de sa fille, qui menaçait la jeune femme et sa famille.

Samedi 29 juillet, Nandy (Seine-et-Marne): un jeune homme de 17 ans est enlevé en pleine rue. Plus tôt dans la journée, cet homme avait agressé son ancienne petite amie de 16 ans, avec qui il se montrait violent, déjà, pendant leur relation, explique le journal La République de Seine-et-Marne. Il continuait aussi de menacer la jeune femme depuis leur rupture. Le garçon aurait aussi mis le feu à la voiture de sa mère et tenté de dégrader la maison familiale.

RMC Police-Justice : L'histoire d'une idylle adolescente tourne mal en Seine-et-Marne - 03/08 1:43

Après cette agression, le père de la jeune femme décide de régler lui-même la situation et de livrer l'ex petit-ami aux policiers. Avec deux amis, ils s'arment d'une batte de baseball et d'un katana, et partent dans la soirée retrouver le garçon, dans la rue. Ils le menacent et le font monter de force dans leur voiture, en lui donnant notamment des coups de batte.

Un procès pour le jeune homme et le père de famille

Les policiers du service de nuit sont rapidement prévenus par téléphone de l'enlèvement. Lancés à la recherche du jeune homme, ils veulent géolocaliser son téléphone. Ils sont bien surpris de l'identifier à l'accueil de leur propre commissariat de Moissy-Cramayel, où sont arrivés les quatre hommes.

>>> Retrouvez toutes les infos du service police-justice de RMC sur le site et l’application RMC

Tous sont alors auditionnés par la police. Le jeune homme, après un passage à l'hôpital pour ses blessures, est déféré au tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis) pour plusieurs charges dont violence sur sa conjointe et menace de mort. Quelques mois plus tard en janvier, ce sera au tour du père de famille, et de ses deux comparses, convoqués pour enlèvement et violence sur mineur.