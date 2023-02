Somme: un homme roule une quinzaine de kilomètres en trottinette sur l'autoroute A1

Un homme désorienté qui disait vouloir "chercher du travail" a été interpellé par les gendarmes après un périple en trottinette sur l'autoroute A1.

Un comportement aussi insolite que dangereux qui aurait pu se terminer par un drame. La scène se passe le week-end dernier dans la Somme. Il est environ 18h30 samedi quand les gendarmes du peloton d’autoroute sont alertés par des appels d’automobilistes, qui racontent avoir vu un homme rouler sur l’autoroute A1... en trottinette!

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il faut vérifier et le cas échéant intervenir. Alors, les militaires prennent la route, et, effectivement, ils découvrent l’homme en question. Il vient de quitter l’autoroute et s’est tranquillement attablé sur une aire de repos, juste après le péage de Maurepas.

Sur sa trottinette, il a donc parcouru au moins une quinzaine de kilomètres sur l’autoroute A1, la plus fréquentée d’Europe.

Une personne désorientée

Les gendarmes l’interrogent: cet homme de 28 ans leur explique alors, d’après nos confrères du Courrier Picard, qu’il partait "chercher du travail", dit-il. Sauf que l’ami qui devait l’emmener en voiture lui a fait faux bond. Il a donc pris l’autoroute par ses propres moyens, à savoir… sa trottinette.

L’explication déconcertante, ajoutée au comportement global de ce jeune homme, ont convaincu les gendarmes qu’ils avaient affaire à une personne désorientée. Il n’a donc pas été placé en garde à vue mais plutôt à l’hôpital de Péronne pour y subir des examens…