Toulouse: un engin explosif déposé dans la cathédrale, un individu recherché

Un homme a bousculé le sacristain en plein office ce vendredi, avant de déposer un colis suspect au pied de l'autel de la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse.

La cathédrale Saint-Etienne de Toulouse a été évacuée vendredi matin en pleine messe, suite à l'irruption d'un homme qui a déposé un colis suspect au pied de l'autel avant de s'enfuir, a-t-on appris de sources concordantes.

Selon une source proche de l'enquête, le colis contenait un engin explosif artisanal de forme inhabituelle, sans dispositif de mise à feu. Le quartier a aussitôt été bouclé par la police et des démineurs ont été dépêchés sur les lieux, a constaté l'AFP.



Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait signalé sur Twitter une "opération de police dans le centre-ville de Toulouse" en demandant d'éviter le secteur, a ajouté moins de 45 minutes plus tard que l'opération était "terminée. Aucune victime".

Le colis s'apparentait "à un engin explosif improvisé, a priori sans dispositif de mise à feu" et l'individu, qui a "bousculé le sacristain", est "activement recherché", a-t-il précisé en fin de matinée. Il a ajouté que les faits étaient survenus à 8h30: "L'individu a déposé un colis durant la messe (...) aucune revendication n'a été proférée".

Un paquet blanc de 25 cm de large déposé devant l'autel

Le sacristain, bousculé en tentant d'intercepter l'homme, a demandé aux fidèles d'évacuer la cathédrale, qui jouxte la préfecture, et il a alerté la police après l'incident qui n'a pas fait de blessé.



"Un homme est entré avec un colis sous le bras. Je l'ai pris pour un livreur. Il a traversé la nef et a déposé le colis devant les marches de l'autel. Il m'a bousculé, il a dit quelque chose et il est parti", a déclaré le sacristain Aurélien Dreux à un correspondant de l'AFP.



L'homme a déposé "un paquet blanc qui faisait entre 20 et 25 cm de large", a ajouté pour sa part l'abbé Jean-Jacques Rouchi qui célébrait la messe vendredi matin. "Je n'ai réalisé qu'après que ça pourrait être un attentat. Il n'y avait que 40 personnes, c'était un jour de semaine", a-t-il précisé.

La cathédrale rouverte dans l'après-midi

En milieu de matinée, le périmètre de sécurité a été réduit, après que deux agents en combinaison blanche sont entrés dans la cathédrale, tandis qu'un policier en sortait avec un chien, a constaté un journaliste de l'AFP.

La préfecture a annoncé en milieu de journée que "la circulation dans le secteur de Saint-Etienne est rouverte à la circulation. La cathédrale devrait pouvoir être à nouveau accessible dans l'après-midi", selon un communiqué.

Gérald Darmanin a rappelé les consignes de vigilance données aux préfets, ainsi qu'aux responsables de la police et de la gendarmerie.

Le préfet de Haute-Garonne, Etienne Guyot, a pour sa part précisé avoir donné "des instructions aux forces de sécurité d'apporter une vigilance tout à fait particulière aux édifices religieux".