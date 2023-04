Treize femmes accusent l'acteur Gérard Depardieu de violences sexuelles

Dans une enquête, Mediapart révèle que 13 femmes accusent l'acteur Gérard Depardieu de violences sexuelles. Le média a recueilli plusieurs témoignages. De son côté, l'acteur dément ces accusations.

Treize femmes accusent Gérard Depardieu de violences sexuelles. Dans une longue enquête, Médiapart dévoile une série de témoignages qui accablent le comportement de l'acteur de 74 ans sur des tournages. Des agissements qui se seraient étalés dans le temps, entre 2004 et 2022.

À chaque fois, les approches décrites sont similaires. Gérard Depardieu commencerait souvent par une blague salace, pour briser la glace. Puis, ces jeunes femmes évoquent des mains baladeuses, sur les fesses, les seins, ou même dans les culottes.

Une complaisance sur les tournages?

Toutes ont à l'époque un point commun, un statut précaire, qu'elles soient figurantes ou assistantes. Dans ces témoignages recueillis par Mediapart, le monstre sacré devient un monstre saqué. "Il s'adressait aux femmes en faisant des bruits de porcs en rut", rapporte l'une d'entre elles.

Mais ces accusations vont plus loin et dénoncent la complaisance de l'assistance lors de ces agressions. "Oh tu sais, c'est Gérard", auraient répondu à plusieurs reprises producteurs et réalisateurs. L'acteur, de son côté, fait savoir par la voix de ses avocats qu'il "dément formellement l'ensemble de ces accusations".