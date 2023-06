Violences après la mort de Nahel: 40.000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5.000 à Paris

Après deux nuits de violences urbaines, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé la mobilisation de 40.000 policiers et gendarmes ce jeudi soir, dont 5.000 à Paris.

Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé une hausse de la présence des forces de l'ordre ce jeudi soir sur le terrain, avec 40.000 policiers et gendarmes mobilisés au niveau national, dont 5.000 en région parisienne. Il souligne que c'est quatre fois plus, au niveau national, que la veille. Un dispositif nettement renforcé, après deux nuits de violences urbaines en région parisienne et dans de nombreuses villes en France.

Avec ce déploiement, le ministre de l'Intérieur écarte la possibilité de déclencher l'état d'urgence. "Je crois qu'on peut mobiliser énormément de moyens (...) sans qu'on ait besoin de recourir à des articles particuliers de la Constitution", a-t-il indiqué.

Après la mort du jeune Nahel (17 ans) à Nanterre ce mardi, des violences ont éclaté dans la ville des Hauts-de-Seine ainsi que dans d'autres endroits d'Ile-de-France, dans la nuit de mardi à mercredi, puis dans celle de mercredi à jeudi. La prison de Fresnes (Val-de-Marne), ainsi ques des commissariats, des mairies et des locaux municipaux ou associatifs ont été attaqués. Un embrasement qui a aussi concerné Lille, Toulouse, Rouen, Villeurbanne ou encore Amiens.

"Il faut évidemment éviter toute escalade"

Selon Gérald Darmanin, il y a eu plus de 180 interpellations dans la nuit de mercredi à jeudi en France. Et quelque 170 policiers et gendarmes ont été blessés. Le gouvernement promet une réponse ferme face à ces violences urbaines. Et appelle de nouveau au calme. "Il faut évidemment éviter toute escalade, il y a un drame, la justice fait son travail. L'auteur du coup de feu devrait être mis en examen, a assuré la Première ministre Elisabeth Borne devant la presse ce jeudi midi. J'appelle à l'apaisement. Laissons la juste faire son travail."