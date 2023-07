Violences après la mort de Nahel: une nuit plus calme, les habitants de Nanterre soulagés

Avec 157 interpellations et aucun incident majeur signalé, la nuit de dimanche à lundi a été plus calme en France. A Nanterre, les habitants sont soulagés.

Un début d'accalmie. Après cinq nuits de violences et de pillages, la nuit de dimanche à lundi a été plus calme sur l'ensemble de la France, avec 157 interpellations et trois policiers et gendarmes blessés, selon le ministère de l'Intérieur. A Nanterre, le calme est également revenu.

La ville des Hauts-de-Seine a été l’épicentre des émeutes ces cinq derniers jours. Mais après plusieurs nuits de violences, la nuit de dimanche à lundi a été bien plus tranquille. Au grand soulagement des habitants. “Cette nuit, on a enfin pu dormir”, disait une grand-mère qui habite à la cité Pablo Picasso. Les feux d'artifices et les pétards n'ont pas résonné cette nuit. Les affrontements avec les forces de l'ordre semblent marquer une pause ici à Nanterre où tout a débuté.

"On ne veut plus revivre ça"

La présence policière était même très discrète sur place. Sur place, à 5h, on n’a pas vu une voiture de police ou un camion de CRS. Pas non plus de groupes de jeunes dans les rues, comme ces dernières nuits.

En revanche, les stigmates de ces cinq nuits de chaos sont toujours visibles. De nombreuses carcasses de voitures calcinées jonchent encore les trottoirs, plusieurs commerces vandalisés et pillés ces derniers jours ont recouvert leur devanture de plaques de bois. Et il ne reste plus rien des abris bus en verre.

“On ne veut plus revivre ça”, lâche un riverain qui partait travailler tôt ce lundi matin. "On est soulagé, c'est beaucoup plus calme, confie un boulanger. C'est nettoyé. Il y a moins de jeunes qui trainent. On est content de revenir travailler. A 3h du matin, les jeunes étaient dehors, on ne pouvait pas aller au travail." Ce calme, beaucoup d'habitants espèrent qu'il sera durable. "Nous avons fait passer notre message, maintenant il faut arrêter les violences" réclame une jeune femme de 20 ans qui habite une cité de Nanterre au coeur des affrontements ces derniers jours.