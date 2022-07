14-Juillet: ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron

Pour la seconde fois seulement, Emmanuel Macron a donné une interview à l'occasion du 14-Juillet. Il a éludé toute influence d'Uber, appellé les entreprises aux hausses des salaires, promis une augmentation du budget de l'armée et également assuré qu'il comptait toujours réformer les retraites.

À l'occasion d'une rare interview un 14-Juillet au micro de TF1 et France 2, Emmanuel Macron a détaillé ses plans budgétaires et éludé toute influence d'Uber sur son action après des révélations du Monde. Se voyant plus "Vulcain" que "Jupiter", il a annoncé vouloir mettre en place sa réforme des retraites à l'été 2023 et estimé qu'il fallait augmenter le budget des armées.

Vulcain plutôt que Jupiter

Surnommé Jupiter après ses débuts à la tête de l’Etat en 2017, Emmanuel Macron assure n’avoir jamais revendiqué cette comparaison mythologique, et explique plutôt se voir en "Vulcain", le dieu romain du feu, des volcans et de la forge. "Si certains avaient voulu me voir comme tel, c’est plus Vulcain, c’est-à-dire à la forge", a-t-il estimé.

Uber

Interrogé sur son action dans l’arrivée d’Uber en France après les révélations du Monde, Emmanuel Macron a éludé toute influence se félicitant d'avoir ouvert le marché français à l'entreprise américaine de VTC

"Je n'ai pas un tempérament à être sous influence et aucun élément ne l'a montré dans cette prétendue enquête. "On a ouvert le marché de manière équilibrée", a-t-il défendu, assurant qu’il était prêt à le refaire.

Augmentation du budget de l'Armée

Quelques heures après le traditionnel défilé du 14-Juillet, Emmanuel Macron a assuré que le budget de l'armée allait augmenter, évoquant la menace de la guerre en Ukraine: "Le budget des armées ne va pas diminuer, au contraire", a-t-il promis.

"Nous avons une armée forte, la première armée d'Europe", a-t-il également assuré.

Hausse des salaires

Face à l’inflation galopante, Emmanuel Macron a estimé que c’était aux entreprises de faire des efforts, alors que la gauche réclame une hausse des salaires. "Les négociations salariales, c’est l’affaire des entreprises. L’Etat a été là pendant le Covid-19, j’en appelle à leur responsabilité", a lancé le président de la République.

Retraites

La réforme des retraites est toujours une priorité d’Emmanuel Macron, qui a annoncé son entrée en vigueur à l’été 2023. "Nous devons travailler plus, on travaille moins longtemps que nos voisins. Il faut le faire en respectant chacune et chacun. Il y aura peut-être des désaccords", a-t-il assuré.

Conseil national de refondation

Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait lancer son Conseil national de la refondation "dès la fin de l'été" pour utiliser "tous les instruments pour que notre démocratie soit une démocratie vivante".

Cette nouvelle institution doit réunir forces politiques, économiques, sociales, associatives ainsi que des élus des territoires et des citoyens tirés au sort afin de permettre de discuter de nombreux sujets.

Un "plan de sobriété" pour anticiper le manque de gaz russe

Alors que la crise du gaz russe continue en même temps que la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron veut "un plan de sobriété" : "La Russie utilise l’énergie comme une arme de guerre. Nous devons nous préparer au scénario où nous devons nous passer du gaz russe. Ce choix que la Russie peut faire est probable. Face à cela, mobilisation générale", a-t-il lancé.

Bouclier tarifaire

Le bouclier tarifaire, en place pour faire face aux hausses des prix de l'énergie, et prolongé jusqu'à la fin de l'année, sera "réévalué" a également indiqué Emmanuel Macron, qui veut le rediriger vers les plus modestes.

"Ce n’est pas possible que l’État prenne les conséquences pour tout le monde. Aujourd'hui, le contribuable paye pour le consommateur. On va aller vers des mécanismes qui vont plus cibler les gens qui en ont le plus besoin, ce qui ne veut pas dire que les classes moyennes ne seront pas aidées", a-t-il assuré.