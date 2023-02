A Rungis, Emmanuel Macron maintient qu'il faudra "travailler un peu plus longtemps"

Le président de la République, Emmanuel Macron est en déplacement à Rungis, le plus grand marché de France, ce mardi matin. Interpellé sur la réforme des retraites, il a notamment indiqué qu'il s'en remet "au bon sens des Français".

Emmanuel Macron est arrivé aux aurores mardi au marché d'intérêt national de Rungis, pour sa première sortie au contact direct des Français depuis le lancement au début de l'année de sa réforme très contestée des retraites. Le chef de l'Etat a débuté cette visite rituelle du plus grand marché de produits frais du monde vers 5H30, accompagné du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau et de la ministre déléguée aux PME Olivia Grégoire.

Avant d'effectuer une autre figure imposée de la politique samedi, avec une longue déambulation annoncée au Salon de l'agriculture, Emmanuel Macron sort du bois dans un contexte politique et social électrique. Entre les étals de grossistes en volaille, triperie ou professionnels de découpe du veau où il est attendu, le président pourrait répondre à des interpellations sur sa réforme des retraites. Ce projet phare de son second quinquennat qui prévoit un report de 62 à 64 ans de l'âge de départ à la retraite suscite l'hostilité dans la rue comme au Parlement.

Et ça a d’ailleurs été rapidement le cas. Interpellé sur la réforme, il a indiqué que la pénibilité était un enjeu important.

“La nuit, le froid… Il faut réussir à différencier ces situations, c’est ce qu’on fait. Et permettre aussi des reconversions. On n'est pas tous égaux devant la santé, il y en a qui vont aller au bout et d’autres pour qui ça va être plus dur”, a indiqué le chef de l’Etat.