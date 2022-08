Affiche du Planning familial avec un homme "enceint": "C'est inapproprié", juge Maud Bregeon

Le Planning familial est la cible d'attaques de la part de l'extrême-droite. La raison? La diffusion d'une affiche montrant un homme "enceint", le ventre arrondi.

"Les hommes aussi peuvent être enceints": c'est ce qu'assure la nouvelle affiche du Planning familial dévoilée mercredi et qui provoque la polémique. Sur le dessin diffusé par le service, on peut voir deux hommes en couple dont l'un est "enceint" et présente un ventre arrondi.

Une affiche qui a provoqué l'ire de l'extrême-droite. Le compte officiel du parti d'Eric Zemmour, Reconquête, a taclé sur Twitter "les nouveaux délires du Planning familial", "financés" par les impôts.

"Cette affiche n’est pas représentative"

Dans les rangs de la majorité, certaines voix déplorent la campagne du planning familial. C'est le cas notamment de Maud Bregeon, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. "Je l’ai trouvée très inappropriée", a-t-elle assuré ce lundi sur le plateau des "Grandes Gueules" sur RMC et RMC Story.

"Cela ne répond pas à l’objectif visé. Cette affiche n’est pas représentative de ce que doit être la mission du planning familial. C’est très à la marge", a ajouté l'élue.

"Le planning familial fait un travail formidable"

Mais Maud Bregon tient à rappeler l'intérêt du Planning familial, financé par les départements et qui vient en aide à toutes et à tous, notamment aux plus jeunes, sur les questions de sexualité. "Le Planning familial fait un travail formidable auprès notamment des jeunes filles pour l'accès à la contraception, j'y ai moi-même eu recours il y a plus de dix ans", raconte l'élue.

Dénonçant des attaques violentes, le Planning familial a appellé l'ensemble des "organisations féministes, politiques, syndicats et associations progressistes à affirmer publiquement leur soutiens". L'association a également annoncé réfléchir à une action en justice.