Assemblée nationale: la première liste des groupes d’amitié que le RN devrait présider

Le RN va présider plusieurs groupes d'amitié à l'Assemblée nationale, notamment ceux avec l'Inde et le Brésil.

Quelle répartition pour les 154 groupes d’amitié à l’Assemblée nationale? Autriche, Pologne, Danemark, Suède, Serbie, Slovaquie mais aussi Inde, Brésil, Madagascar, Venezuela, Paraguay, Vanuatu et Timor oriental: voici la première liste des groupes d’amitié que le Rassemblement national, qui compte 89 députés depuis le printemps dernier, devrait présider.

Mais cela reste toujours insuffisant pour le RN, qui continue à faire pression pour obtenir la présidence d’un grand pays africain: Egypte ou Sénégal. Selon les informations de RMC, Emmanuel Macron serait opposé à ce que le parti de Marine Le Pen hérite de Dakar. Le bras de fer continue. La liste définitive sera tranchée le 9 novembre, lors du bureau de l’Assemblée nationale.

Des liens avec les parlementaires étrangers et les ambassadeurs

Les groupes d’amitié ont pour but de "tisser des liens entre parlementaires français et étrangers" et "sont également des acteurs de la politique étrangère de la France et des instruments du rayonnement international de l’Assemblée nationale", rappelle l’administration du Palais Bourbon.

La principale activité des groupes d’amitié est l’organisation de missions auprès du parlement homologue et de réceptions de délégations parlementaires étrangères. Les groupes d’amitié peuvent également recevoir les ambassadeurs ou d’autres personnalités du pays considéré, ainsi que des personnalités françaises engagées dans des activités de coopération avec ce pays. Les groupes d’amitié peuvent enfin servir de point d’appui à des actions de coopération interparlementaire ou de coopération décentralisée.