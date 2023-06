Attaque au couteau à Annecy: Emmanuel Macron va rencontrer le "héros au sac à dos"

En déplacement à Annecy, ce vendredi, au chevet des victimes de l'attaque au couteau, le président Emmanuel Macron va également rencontrer le "héros au sac à dos" qui a tenté de stopper l'assaillant.

Le président Emmanuel Macron rend visite ce vendredi aux victimes de l'attaque au couteau survenue à Annecy la veille. Le chef de l'État va également rencontrer le "héros au sac à dos" aperçu sur une vidéo, tentant de neutraliser l'assaillant avant qu'il entre dans le parc.

"Ce matin, nous avons indiqué que le président et son épouse souhaitaient pouvoir rencontrer l'ensemble des personnes qui à Annecy ont contribué à apporter aide et soutien aux victimes et à leurs familles. Il en fait bien évidemment partie", a indiqué l'Elysée.

Une rencontre dans l'après-midi

La rencontre "devrait se faire dans l'après-midi", a précisé le jeune homme, prénommé Henri. Âgé de 24 ans, il se trouve à Annecy dans le cadre d'un tour de France des cathédrales, entamé le 25 mars dernier. Dans les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on l'aperçoit essayant de neutraliser et faire reculer le suspect syrien, dont les intentions ne sont pas encore connues.

Le "héros au sac à dos" s'est confié sur BFMTV ce vendredi: "J'ai vraiment agi comme tout Français l'aurait fait. J'étais simplement là sur les lieux. Je considère que je n'étais pas là par hasard. Tout le monde est capable à chaque coin de rue de réaliser des actes semblables." Cet acte courageux a ralenti l'assaillant, qui a fait six victimes, dont quatre enfants âgés de 22 à 36 mois.