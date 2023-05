Avec 7.493 euros bruts par mois, les députés parmi les 3% des Français les mieux payés

Selon une étude de l'institut des politiques publiques, les députés français font toujours partie des 3% de Français les mieux payés. Leur indemnité s'élève à 7.493 euros par mois.

Les députés figurent toujours au sommet de la pyramide des revenus. Ils font partie aujourd'hui des 3% de Français les mieux payés, indique une étude que vient de publier l’institut des politiques publiques.

Députés comme sénateurs touchent une indemnité mensuelle de 7493 euros bruts par mois, alignée sur le traitement des très hauts fonctionnaires du Conseil d'Etat. L’étude qui calcule depuis 1914 le montant de "l'indemnité réelle" des députés, en déduisant les frais liés au mandat montre qu’au cours du XXe siècle, la rémunération des députés a atteint entre 3 et 5 fois le salaire ouvrier moyen.

Sauf que depuis la fin du 20e siècle, l’indemnité des parlementaires a progressé moins vite que celle de l’ensemble des salariés. Entre 1945 et la fin des années 1990, l'indemnité parlementaire a placé les députés parmi les 1% de Français disposant des revenus les plus élevés, et non plus parmi les 3% comme aujourd’hui.

Des changements depuis le non-cumul des mandats

Deux explications. La rémunération est liée au point d'indice des fonctionnaires uniquement, or la hausse du point d’indice a été plus que parcimonieuse depuis 20 ans. De plus, le non-cumul des mandats depuis 2017 a limité les autres sources de revenus.

Les auteurs font le lien avec l'évolution du mandat de député lui-même, qui ressemble "de moins en moins à une profession libérale" et de plus en plus "à un statut de cadre salarié".

De son côté, la France se classe au 9e rang européen tant sur la rémunération que sur cette rémunération au regard du revenu moyen.