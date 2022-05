"Bardella 2027": au RN, on se prépare déjà pour la prochaine présidentielle

Il n'a que 26 ans, mais c'est bien lui l'avenir du Rassemblement national. Jordan Bardella, actuellement président par intérim du RN, ne se présentera pas aux législatives en juin. Mais au parti, on voit peut-être déjà plus loin et pourquoi pas en 2027 pour la présidentielle. Il aura alors 31 ans.

À peine la campagne présidentielle achevée, que la prochaine est déjà dans toutes les têtes. Et au Rassemblement national, on se prépare déjà pour "Bardella 2027".

Jordan Bardella a 26 ans, les cheveux plaqués en arrière, c’est le président par intérim du RN et déjà, tous les yeux sont rivés sur lui. En plus de tout ça, il est adoubé par la patronne, Marine Le Pen. Elle a prévenu qu’elle ne se représenterait pas, sauf événement exceptionnel. Mercredi, quand on lui demande sur France Inter si Jordan Bardella ferait un bon candidat, elle répond: “Et pourquoi pas. Il en a en tout cas toutes les qualités".

C’est court, mais c’est clair. Et en coulisses, on sent que la machine est déjà lancée. “Bien sûr que c’est une option”, lâche un proche conseiller de Marine Le Pen. Un élu RN va même plus loin: "La relève, c’est Bardella".

On vante d’abord son parcours sans faute. Il dirige la fédération de Seine-Saint-Denis à 19 ans, avant de devenir porte-parole. À 23 ans, c’est la tête de liste des Européennes, et désormais le président du parti. Il a les félicitations d’un haut cadre. "Toutes les missions qu’on lui confie, il les remplit, alors oui, pourquoi pas celle de candidat à la présidentielle", assure-t-il.

Très jeune, trop jeune?

S’il se présente en 2027, il aura 31 ans. Une jeunesse qui pourrait être considérée comme un frein. "Le christ avait monté son église à cet âge-là", ironise un stratège. Plus sérieusement, on le dit "très bosseur". Et puis, "il faut arrêter de tirer dans les pattes de Jordan parce qu’il est jeune", lâche un élu.

Ses opposants sont très rares au parti, mais quand ils le sont, ils y vont pour de vrai. "Jordan n’a aucune expérience professionnelle, ni d’expérience locale. Être bon à BFMTV n’est pas suffisant pour faire un candidat crédible à la présidentielle", assène l’un d’entre eux.

Mais ces vacheries n’arrêtent pas la machine. C’est un secret de Polichinelle, il devrait officiellement devenir président du RN à l’automne. Et de nouveau être tête de liste aux Européennes en 2024. Un tacticien du RN anticipe qu’"à ce moment-là, ce sera un tour de chauffe et s’il sort à 30%, il prendra une sérieuse option".

Qu’est-ce qu’il a de plus et de moins que Marine Le Pen ? "Ce qu’il a de moins ? Son nom. Et ce qu’il a de plus, son nom aussi !", confie un lieutenant, conscient que le nom Le Pen reste un effet repoussoir. Toutefois, Jordan Bardella est très lié à la famille Le Pen. En effet sa compagne n'est d'autre que la nièce de Marine Le Pen et donc la petite-fille de Jean-Marie Le Pen.

Selon un artisan de la campagne du RN, l'autre avantage c’est qu’il plaît aux militants, aux zemmouristes et aux LR, parce qu’il a "le profil du type clean et bien élevé".