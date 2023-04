Comment La France insoumise se prépare à réintégrer Adrien Quatennens dans son groupe parlementaire

INFO RMC. Adrien Quatennens, condamné à 4 mois de prison avec sursis en décembre pour des violences sur son ex-épouse, pourrait réintégrer son groupe parlementaire. Quatre députés vont l'auditionner et présenter une synthèse aux autres élus du groupe, avant un vote.

Le retour d'Adrien Quatennens au sein de son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale pourrait bientôt arriver. En effet, dans une semaine pile, il arrivera au terme de sa sanction: quatre mois d'exclusion, décision de son groupe en décembre après sa condamnation par la justice pour avoir giflé son ex-épouse.

D'après les informations du service politique de RMC, les députés insoumis ont mandaté, lundi soir, quatre des leurs pour l'auditionner. Ces quatre députés sont censés représenter la diversité des opinions de leur groupe. Après avoir entendu Adrien Quatennens, ils présenteront en début de semaine prochaine une synthèse aux 70 autres députés LFI, qui en discuteront. Ils seront amenés à voter pour réintégrer ou non leur collègue, qu'ils avaient exclu.

S'il est réintégré, il pourra alors de nouveau prendre la parole au nom du groupe la France insoumise, il participera de nouveaux à leurs réunions, aux prises de décisions.

"Tout le monde veut tourner la page"

La réintégration d'Adrien Quatennens fait peu de doute chez tous les insoumis avec lesquels le service politique RMC a échangé, aussi bien chez ceux qui l'ont toujours soutenu mais aussi ceux qui ont été plus critiques.

"Tout le monde veut tourner la page", assure un stratège insoumis.

"On est fatigué et on n'a pas envie de se lancer dans une nouvelle guerre", admet, de son côté, une figure féministe de LFI. L'heure semble donc à la bienveillance. "Lors de son audition, on ne va pas lui demander de s'autoflageller", dit une voix insoumise. Par ailleurs, le député du Nord bénéficie toujours et encore du puissant soutien de Jean-luc Mélenchon.

Un stage de sensibilisation

Adrien Quatennens pourrait ensuite être amené à s'exprimer pour formuler publiquement des regrets, notamment pour son interview sur BFMTV au lendemain de sa condamnation. "Il n'est plus dans le même état d'esprit, il a changé", assure un de ses amis. "Aujourd'hui, il ne dirait plus les choses de la même manière", défend un autre de ses proches.

Une condition avait été fixée pour le retour d'Adrien Quatennens: un stage de sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles auprès d'une association féministe. Ses amis et plusieurs députés assurent que ce stage est en cours. Adrien Quatennens a suivi plusieurs séances et ce cycle doit se terminer au plus tard à la fin du mois. Il lui aurait d'ailleurs fallut du temps pour trouver. Ce n'était pas simple, puisqu'en général, ces associations ne reçoivent pas des hommes qui réclament d'eux même ce genre de formations.

Un retour qui ne fait pas l'unanimité

Réintégrer le groupe La France insoumise, c'est de fait réintégrer la Nupes et dans les autres groupes, l'enthousiasme n'est pas débordant.

"Est ce qu'on a envie de travailler avec Adrien Quatennens? La réponse est claire, c'est non", prévient une députée écologiste.

"S'il était de mon groupe, il n'aurait pas pu être réintégré", ajoute un communiste. Un socialiste fait même mine de s'interroger. "Ah bon, il était parti Adrien Quatennens?", demande-t-il avant de poursuivre: "Tous ses amis insoumis s'asseyaient déjà autour de lui, ils l'escortaient dans les couloirs et ils signaient ensemble des amendements." Bref, ça ne changera rien", selon ce député PS.