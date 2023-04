D'après un sondage, en cas d'élection présidentielle maintenant, Marine Le Pen arriverait en tête

D'après un sondage Elabe pour BFMTV, si l'élection présidentielle avait lieu maintenant, Marine Le Pen arriverait en tête au second tour. Pour autant, ses troupes refusent de célébrer.

C'est un sondage Elabe pour BFMTV qui fait beaucoup réagir. Publié mercredi, il montre que si l'élection présidentielle avait lieu maintenant, la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen arriverait en tête au second tour.

Au premier tour, Marine Le Pen arriverait également nettement en tête (31%) devant Emmanuel Macron (23%) et Jean-Luc Mélenchon (18.5%). Par rapport à 2022, Marine Le Pen progresserait dans toutes les catégories de population, et notamment très fortement chez les actifs où elle arriverait en tête (36%, soit +10%), en particulier chez les employés (40%, soit +9%) et les ouvriers (52%, soit +12%).

À la suite de ce sondage, certains se sont sentis galvanisés. Un député RN se laisse même emporter: "Oui on va gagner", dit-il. Mais attention, un proche de Marine Le Pen recadrera ceux qui seraient trop euphoriques. En effet, le mot d'ordre est clair: gravité.

"Ce sondage nous oblige"

Surtout pas de triomphalisme, car "ce sondage nous oblige", poursuit ce même fidèle.Marine Le Pen a d'ailleurs elle-même pris le soin d'envoyer un message en ce sens à ses troupes. "L'approche du pouvoir, écrit-elle, doit entretenir notre sérieux et notre travail." Cette stratégie serait donc récompensée par ce sondage.

Un député analyse la tête froide: dans le contexte, "le rejet de Macron est très fort", dit-il. Il y a aussi "la nullité" de la Nupes, estime un autre. Ce sondage pourrait presque être une mauvaise nouvelle pour certains. "Il ne faudrait pas que ça démobilise chez nous et que ça remobilise dans les camps d'en face", ironise même un élu.