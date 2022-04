Election présidentielle 2022: Emmanuel Macron devance Marine Le Pen au premier tour

Emmanuel Macron (28,5%) est arrivé en tête du premier tour de l’élection présidentielle 2022 ce dimanche, selon l’estimation Elabe pour BFMTV/L’Express/RMC avec SFR. Marine Le Pen (24,2%) est deuxième.

Un nouveau duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Selon la première estimation Elabe pour BFMTV/L’Express/RMC avec SFR annoncée ce dimanche à 20h, c’est l’affiche qui sera proposée au second tour de l’élection présidentielle 2022 le 24 avril. Les candidats d’En Marche et du Rassemblement national arrivent en tête des suffrages, avec respectivement 28,5% et 24,2% des voix. Jean-Luc Mélenchon est troisième avec 20,4% des suffrages.

Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, au plus bas

Eric Zemmour (7,1%), Valérie Pécresse (5,1%) et Yannick Jadot (4,4%) suivent. Anne Hidalgo, la candidate du PS, termine à 1,9%. Ce sont des scores historiquement bas au premier tour d’une élection présidentielle pour les deux partis traditionnels de droite et de gauche, Les Républicains et le Parti socialiste.

L'estimation Elabe à 20h sur le premier tour :

1er - Emmanuel Macron : 28,5%

2e - Marine Le Pen : 24,2%

3e - Jean-Luc Mélenchon : 20,2%

4e - Eric Zemmour : 7,1%

5e - Valérie Pécresse : 5,1%

6e - Yannick Jadot : 4,4%

7e - Jean Lassalle : 3,0%

8e - Fabien Roussel : 2,4%

9e - Anne Hidalgo : 1,9%

10e - Nicolas Dupont-Aignan : 1,8%

11e - Philippe Poutou : 0,8%

12e - Nathalie Arthaud : 0,6%

Emmanuel Macron en tête du premier tour, devant Marine Le Pen (estimation Elabe) © RMC

Résultat élection présidentielle Mélenchon/Zemmour/Pécresse/Jadot © RMC

Résultat élection présidentielle Roussel/Hidalgo/Dupont-Aignan/Poutou/Arthaud © RMC

Douze candidats étaient en lice pour ce premier tour de l’élection présidentielle: Emmanuel Macron, le sortant, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemmour, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan.

L’un des enjeux de ce premier tour était l’abstention. Peu après 17h ce dimanche, une projection Elabe pour BFMTV/L’Express/RMC avec SFR l’a estimée à 26,5%. En nette hausse, donc, par rapport l’élection présidentielle 2017, où elle avait été de 22,23%. Mais inférieure au premier tour de 2002, qui fait figure de record, avec 28,4%. Cette abstention reste néanmoins très élevée pour une présidentielle, considérée comme l'élection reine de la Ve République.

A 17h, le taux de participation annoncé par le ministère de l’Intérieur était en baisse, avec 65%. Soit la participation la plus faible à cette heure-là depuis le scrutin de 2002 (58,45%). Les élections de 2007 (73,87%), 2012 (70,59%) et 2017 (69,42%) avaient davantage attiré les Français à 17h.