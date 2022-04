Débat Macron-Le Pen: Gérard Majax, l’autre star de la soirée

Cité par Emmanuel Macron lors du débat télévisé face à Marine Le Pen ce mercredi soir, le nom du magicien Gérard Majax est revenu sur le devant de la scène à la surprise générale.

Un invité surprise lors du traditionnel débat d’entre-deux-tours. Un retour vers le passé. Enfant de la fin des années 1970 et des années 1980, Emmanuel Macron a peut-être été marqué par ses tours et ses illusions. Gérard Majax était alors le magicien star de la télé, présentant des émissions comme "Y’a un truc" et participant notamment à Récré A2 avec Dorothée. Quatre décennies plus tard, son nom a été massivement tapé dans Google en plein duel télévisé entre les deux finalistes de l’élection présidentielle, ce mercredi soir. Emmanuel Macron venait de le citer en répondant à Marine Le Pen, qui l’attaquait sur les chiffres du chômage. "Ce n'est pas Gérard Majax ce soir Madame Le Pen", a lancé le président sortant.

Et il n’y a pas que sur les moteurs de recherche que le compteur s’est affolé. Sur Twitter aussi, Gérard Majax s’est imposé comme l’une des stars de la soirée, apparaissant tout en haut des tendances, entre étonnement, interrogation et détournements.

Qu’est devenu Gérard Majax ? On le saura sans doute dans les jours qui viennent, la lumière étant revenue subitement sur lui. Le magicien, qui est aujourd’hui âgé de 79 ans, a fait une apparition en tant que "guest" dans la saison 2 d’une série télé franco-belge, Astrid et Raphaelle, en 2021.

Une toute petite retraite et une vente aux enchères de sa collection

Egalement auteur de livres et producteur de spectacles, il a publié en 2018 "Les miracles de la Bible vus par un illusionniste". Quatre ans plus tôt, il vendait aux enchères sa collection de magie, avec des livres anciens, pour "mettre du beurre dans les épinards", racontait-il au Parisien. Avec 420 euros de retraite par mois, il n’était "pas riche". "Je m’en fiche", disait-il. Cette vente lui a rapporté 62.000 euros. "On pensait que ça allait faire beaucoup plus", confiait-il au Figaro.

Si Gérard Majax est de retour sur le devant de la scène grâce à Emmanuel Macron, il n’est peut-être pas un grand fan de l’actuel président. En décembre 2019, il avait partagé sur Facebook, le trouvant "amusant", un montage de la pochette de son disque 33 tours "Les plus fantastiques tours de cartes de Gérard Majax". Sur l’image, était inséré le visage d’Emmanuel Macron à la place du sien, avec les formules "Manu le malin" et "Dans ton c… la retraite". Un post facile à faire disparaitre, s’il le souhaite, pour un magicien.