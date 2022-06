Dette, carburants, loyers... ce qu'il faut retenir de l'interview de Bruno Le Maire

Invité d'Apolline de Malherbe sur RMC et BFMTV, le ministre de l'Économie, des Finances Bruno Le Maire a confirmé le plafonnement des loyers à 3,5%, une revalorisation des APL au même taux et pointé son inquiétude sur la forte dette publique française.

Face à Apolline de Malherbe sur RMC et BFMTV, le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire s'est inquiété de l'état de l'endettement public dans un contexte de fort taux d'inflation et de hausse des taux d'intérêts:

"Tout n'est possible car nous avons atteint la cote d'alerte sur les finances publiques. Parce que les conditions de financement ont changé, car nous empruntions à taux négatif et aujourd'hui on emprunte à 2 %. Car une partie de la charge de la dette est indexée sur l'inflation. Ma responsabilité de ministre des Finances est de revenir à des finances publiques équilibrées d'ici 2027"

Il l'assure, même s'il y aura des aides, "nous ne devons pas travailler dans un cadre du "n'importe quoi""

Loyers plafonnés, APL augmentées

Des aides, à commencer par celles pour les locataires. Bruno Le Maire annonce ce lundi deux mesures pour aider les locataires:

"On met en place un bouclier loyers. C'est le meilleur compromis avec un plafond à 3,5 %. C'est une garantie forte et une incitation à construire."

Accusé par Jean-Yves Mano, président de l’association de consommateurs CLCV, d'avoir plus écouté le lobby des propriétaires que les locataires, récuse cela et assure avoir choisi "le camp de tous les Français et la protection contre l'inflation."

Bruno Le Maire confirme aussi sur RMC et BFMTV une augmentation de 3,5 % des aides personnalisées au logement (les APL) avec comme philosophie de "protéger ceux qui ont les plus grandes difficultés".

"C'est une façon de répondre aux difficultés de nos compatriotes."

"Je vais demander un nouvel effort sur le prix du carburant"

Invité à réagir sur la tribune des patrons de TotalEnergies, EDF et Engie qui demandent aux Français de baisser leur consommation en énergie, Bruno Le Maire estime que cet appel "va dans le bon sens".

"C'est un signal très fort de leur part, le même que le président de la République. La sobriété énergétique est un point de passage obligé pour réussir notre transition énergétique: il n'y a pas d'alternative."

"Il s'agit d'essayer sur le long terme de changer nos comportements. La solution ne peux être que collective" ajoute le ministre de l'Économie.

Bruno Le Maire va rencontrer ce lundi le patron de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, pour évoquer cette tribune mais aussi les prix des carburants. "Je vais demander au PDG du groupe Total de faire un nouvel effort sur le prix du carburant pour allonger, augmenter la ristourne parce que le prix du carburant reste très élevé et que c'est très dur pour beaucoup de nos compatriotes. L'effort doit être équitablement réparti".

Pour le ministre de l'Économie, il est clair qu'"en matière de lutte contre l'inflation, l'effort ne peut pas reposer uniquement sur l'Etat et sur la dépense publique."

"Je souhaite qu'une entreprise comme Total contribue à l'effort collectif (...) poursuive son effort voire l'augmente".